Expertos ven que la venta de Amaszonas es una mala señal

Manuel Filomeno / La Paz

Expertos ven con preocupación la venta del 100% del paquete accionario de la línea aérea Amaszonas al holding norteamericano Nella Airlines Inc. debido a la crisis económica por la que pasa y temen que ésta se cierre definitivamente en el futuro. Por su parte, el Gobierno aclaró que no tuvo intromisión alguna y que la empresa debe 23 millones de bolivianos al Estado.

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Jorge Valle, indicó que “es lamentable” que Amaszonas haya sido vendida a capitales extranjeros y que esto denota el delicado momento por el que pasa la aviación nacional, debido a los altos costos de operación y a la pandemia de la covid.

“Es lamentable que una empresa nacional como Amaszonas, que estaba haciendo un buen trabajo, que estaba dando un buen servicio, haya tenido que recurrir a eso porque no le quedaba otra alternativa, por los costos de operación y las deudas que tenía y, claro, no ha quedado alternativa. Eso desde ya desalienta a futuros inversores, nacionales y extranjeros y complica la situación de la aviación en el país”, expresó.

Valle agregó, sin embargo, que espera que el proceso de transición y traspaso de la empresa se dé de manera adecuada y que sea una señal para inversores extranjeros que quieran apostar por la aviación en Bolivia.

“Esperamos que este proceso se dé de manera adecuada y que muestre a los inversores extranjeros que en Bolivia se puede hacer inversión porque las condiciones que tenemos ahora son realmente muy difíciles”.

Por su parte, el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, dijo este miércoles, sobre la venta de la aerolínea Amaszonas, que es una señal de alerta sobre el avance de la crisis económica en el país, y frente a la ausencia de medidas por parte del Gobierno.

“Es una señal de alerta para todos los bolivianos, llámese Gobierno nacional, subnacional, para el sector empresarial, porque es algo que venimos mencionando desde hace mucho tiempo, desde que comenzó la pandemia en la gestión 2020”, señaló Jáuregui.

Ayer, los ejecutivos de Amaszonas, Sergio de Urioste y Luis Vera, aseguraron que las operaciones de la línea aérea se mantendrán en el país y se potenciarán bajo la nueva administración, a la vez de asegurar que el trato alcanzado con Nella Airlines incluye un compromiso de respetar la estabilidad laboral de los cerca de 400 empleados de la empresa.

Al respecto, Mario Borda, experto en aeronáutica, indicó que la nueva administración de Amaszonas tendrá un trabajo muy difícil por delante, considerando las condiciones de operación en el país, por lo que duda que ésta pueda mantenerse.

“Mientras el Estado no equilibre su política aeronáutica con lo que pasa en el mundo, como consecuencia de la covid, ninguna empresa va a poder prosperar, me refiero al tema impositivo y aduanero. Mientras no hagan eso, cualquier empresa venga a Bolivia a operar va a fracasar, van a durar algunos meses, van a vender lo que queda y se van a ir, porque la situación de la aviación de Bolivia no permite a ninguna empresa prosperar”, apuntó.

Deudas de la empresa

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó ayer que los problemas económicos citados por los ejecutivos de Amaszonas como las causas de la venta, preceden a la pandemia y que las deudas que la empresa tiene con el Estado ascienden a los 23 millones de bolivianos.

Montaño detalló que a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) se le debe, desde la gestión 2010, más de 11 millones de bolivianos, por concepto de tasas de regulación.

Entre tanto, con Servicios de Aeropuertos Bolivianos SS (Sabsa) la deuda es de 7.975.025 bolivianos. Y con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) la mora es de más de tres millones de bolivianos, haciendo un aproximado de 23 millones de bolivianos que Amaszonas debe al Estado.

“No queremos pensar que están utilizando la misma receta de Aerosur, para no cumplir con las obligaciones que dice la Constitución Política del Estado”, dijo el ministro.

Amaszonas y Nella Airlines Inc.

Línea aérea Amaszonas empezó a operar el 1 de octubre de 1999, lo que la convierte en la línea aérea más antigua en operación en el país. Actualmente cuenta con una flota de siete aviones Bombardier CRJ-200 para vuelos nacionales e internacionales, dos turbohélices Dash 8-200 para rutas nacionales y seis jets Embraer E-190 para rutas nacionales e internacionales.

Nella Nella Airlines tiene su sede en el Aeropuerto Internacional de Brasilia y llegó a Brasil con la propuesta de ofrecer vuelos en el mercado regional, inicialmente sirviendo a las regiones norte, noreste y medio oeste. Su principal objetivo es llegar a ciudades que aún no son atendidas por el servicio aéreo. Inicialmente, la flota de la aerolínea consta de cuatro ATR-42, con una capacidad de 42 pasajeros.

Nella Airlines compró la aerolínea por $us 50 MM

La venta de Amaszonas al holding norteamericano Nella Airlines se realizó por 50 millones de dólares, de acuerdo con un reporte del portal brasileño Panrotas, con base en declaraciones de ejecutivos de la empresa con sede en Brasil.

De acuerdo con el reporte, con la compra de la línea aérea boliviana, Nella Airlines pretende llevar a la compañía, de reciente creación, a ser una de las aerolíneas líderes en la región

Fundada hace poco más de un año, la aerolínea low-cost Nella Airlines anunció la adquisición de Amaszonas por 50 millones de dólares. La norteamericana Nella está controlada por el brasileño Maurício Araújo de Oliveira Souza, quien pretende llevar a la compañía a ser uno de los principales nombres de la aviación no sólo en Brasil, sino también en América Latina, Estados Unidos y el Caribe gracias a las nuevas rutas adquiridas por la compra de Amaszonas.

La publicación resalta que Amaszonas, además de operar en Bolivia, también realiza vuelos en Brasil, Chile y Paraguay.

Hace tres semanas, Nella Airlines ya había tomado el control de la aerolínea venezolana Albatros que vuela a Aruba, Costa Rica e Isla Margarita.

Según la abogada Cristiane Secco, quien negoció la operación en ambas partes, la adquisición impulsará las actividades de Nella Airlines en Brasil.

“Con esta adquisición, anticipamos la operación de la compañía, ya que el proceso de certificación de Nella Brasil debería completarse en el primer trimestre de 2022”, dijo la especialista en fusiones y adquisiciones.