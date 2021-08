Exprefecta Cuéllar ve culpa de Evo en masacres de Sacaba y Senkata por convocar a bloquear

La exprefecta de Chuquisaca, Sabina Cuéllar, responsabilizó al expresidente Evo Morales por las muertes en Sacaba y Senkata al ser él quien convocó a sus organizaciones sociales a resistir al gobierno de Jeanine Áñez.

Cuéllar pidió proceso penal contra Morales, a quien considera el artífice de las protestas que derivaron en muertes en regiones de La Paz y Cochabamba, a fines de 2019.

“A los bloqueadores, a todas las organizaciones sociales ha convocado Evo Morales, pero a quien acusan ahora es a Jeanine Áñez, cuando Evo Morales debería estar procesado, por su culpa a pasado muertes en Sacaba y Senkata”, señaló la exautoridad en declaraciones a radio Loyola de Sucre.

Las muertes en Sacaba y Senkata, calificadas como masacres por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), dejaron al menos 27 personas fallecidas tras la represión policial-militar.

Cuéllar lamentó la parcialización de la justicia en favor del Gobierno del MAS, que solo hace persecución judicial y lleva procesos penales en contra de opositores, cuando “Evo Morales debería ser procesado como instigador a la violencia y autor intelectual de las muertes” de la etapa postelectoral de 2019.

“Es una pena que se procese sin fundamento a la expresidenta Añez, pero Dios obrará con justicia, Dios tarda, pero no se olvida” señaló la exprefecta.

La exautoridad también ve en los procesos contra Áñez un ataque a las mujeres empoderadas de parte de un sistema que no acepta el liderazgo femenino. De todas las exautoridades señaladas en la denuncia por el caso supuesto golpe de Estado, Áñez es la única detenida. La fiscalía no tocó a ningún hombre.

Y sobre esta situación, dijo, incluso no se le permite que acceda de forma adecuada a atención médica. La salud de Áñez desmejoró de forma dramática en las últimas semanas, que según el diagnóstico médico presenta una afectación neurológica severa y requiere internación clínica, sin embargo, para las autoridades de Gobierno la exmandataria “finge” su enfermedad.

“Cuando y he asumido la prefectura, inmediatamente me fabricaron procesos, inventaron inmediatamente, me dieron arraigo, y ahora lo mismo pasa con la expresidenta Jeanine Áñez, que ha asumido la presidencia como interina y como manda la Constitución; los movimientos sociales (del MAS) le están persiguiendo y le están coartando sus derechos, la están maltratando, no le permiten ni curarse”, apuntó.