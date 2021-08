Expresidenta Añez y militares denuncian que los juzgan 2 veces por «golpe»

Carlos Quisbert / La Paz

La expresidenta Jeanine Añez y tres militares detenidos denunciaron que son procesados dos veces por separado por un mismo caso, el denominado “golpe de Estado. Además, Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), pretende fraccionar el mismo proceso en una tercera causa, por violencia política.

En diciembre de 2020, Patty presentó una denuncia por terrorismo, sedición y conspiración, al cual se denominó como caso “golpe de Estado I”. Los principales denunciados son el excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el general Williams Kaliman, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas en 2019. En dicho proceso, fueron enviados a la cárcel cuatro ex jefes militares, la expresidenta Añez y dos de sus exministros.

Ese primer proceso fue desdoblado en una segunda causa por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. La Fiscalía presentó una segunda imputación contra Añez, llevándola a otra audiencia cautelar y un juez resolvió que cumpla con una segunda detención preventiva de seis meses, es decir hasta 2022. El caso fue denominado “golpe de Estado II”.

Además de Añez, la Fiscalía investiga a seis exjefes de las FFAA, a uno de la Policía y a Camacho. Sin embargo, los tres militares detenidos, al igual que la expresidenta, denunciaron que los interrogatorios que les realizaron por segundo proceso se basan en la misma relación de hechos que figuran en el primer caso.

“Toda la declaración y la lectura de derechos que ha realizado el fiscal Omar Mejillones, se ha establecido que se trata de los mismos hechos que se están investigando en el primer caso. Por esta razón, el general Terceros hizo constar y le aclaró que es ilegal abrir dos procesos en la vía penal por un mismo hecho, que va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE)”, informó el abogado Eusebio Vera, defensa del almirante Gonzalo Jarjuri (detenido en Patacamaya) y del general Jorge Terceros (recluido en Palmasola, Santa Cruz).

También prestó su declaración informativa el almirante Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor, quien también está detenido en el penal de San Pedro, desde marzo, por el primer caso “golpe”.

“Esa ampliación de delitos y crear un segundo proceso por los mismos hechos es una barbaridad. Eso no se puede dar en otra parte del mundo, sólo en Bolivia”, criticó el abogado de Arce, Roger Valverde.

Frente a ese panorama, Luis Guillén, abogado de la expresidenta, informó que ante la ilegalidad cometida por el fiscal Mejillones se interpuso un incidente procesal ante la instancia judicial, con el fin de anular la segunda imputación contra su defendida y que no exista un segundo proceso por los mismos hechos.

El incidente aún no fue resuelto y sería el mismo recurso al que recurrirían los abogados de los tres militares por coincidir en el criterio. En la lista de investigados por segundo caso “golpe” también figuran el general Yuri Calderón ex comandante general de la Policía; el general Jorge Elmer Fernández, ex inspector general de las FFAA; y el general Jorge Pastor Mendieta, ex comandante general del Ejército.

Por otro lado, Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada Patty, informó que la pasada semana se presentó una tercera denuncia contra la exmandataria Añez por presunta violencia política y adelantó que analiza otras ampliaciones, tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Según la defensa de Añez, esta nueva denuncia sólo tiene la intención de dividir otra vez el caso “golpe” y así prolongar la detención de la expresidenta.

Respaldo a Añez

Al menos 260 mujeres líderes, activistas, exautoridades y parlamentarias de varios países del mundo expresaron su respaldo a la expresidenta Jeanine Añez, y mediante un comunicado solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la directora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, que se asuman “acciones concretas” contra el atropello que sufre la exmandataria.

“Es propicia la ocasión para exigir a la CIDH y a la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, así como a los gobiernos democráticos de la región y a las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, un pronunciamiento y acciones concretas que detengan el atropello que sufre la expresidenta Añez y cientos de disidentes en el hemisferio”, señala el comunicado.

Salud de Añez