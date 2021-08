Fabol  presentará demandas laborales desde hoy; no asistirá al congreso de la FBF

Fuente: paginasiete.bo

Futbolistas Agremiados de Bolivia, Fabol, advirtió ayer que “ya tenemos ocho demandas que se están preparando y obviamente se las va a presentar en los juzgados que correspondan. Nos están llegando mayores solicitudes”. El abogado adelantó que los jugadores no asistirán al congreso ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Paniagua aclaró que se tomó la determinación debido al incumplimiento de la FBF. “La lista será grande. No nos dejaron otra opción. Esta gente no quiere hacer un convenio colectivo o un reglamento especial que señala la ley 804. Por el capricho del presidente (de la federación) de imponer ese ilegal Tribunal Superior de Apelación, a pesar de que en tres oportunidades se comprometió ante los 16 capitanes y presidentes a anular ese tribunal ilegal que deja en indefensión a los futbolistas y los clubes. Entonces, ya nos cansamos de tanta burla y el único camino que nos deja es recurrir a tribunales laborales”, aseguró.

El jurista adelantó que Fabol no se presentará al congreso ordinario de la FBF, pese a que Fernando Cosa, presidente del ente, dijo el miércoles que los futbolistas tienen derecho a elegir a un representante. “Quiere inventarse un Tribunal de Apelación. La propia FIFA se lo dijo a la FBF. Es un pretexto más para evadir sus obligaciones. No lo aceptaremos. Y ellos (los dirigentes), en el c congreso así se pongan de acuerdo clubes y asociaciones y los que quieran, no pueden conformar el tribunal porque nosotros no lo aceptamos, no vamos a participar. Nos oponemos y vamos a pedir ante la FIFA que la instancia de apelación siga siendo el TAS”.