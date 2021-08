Fallece bebé de mujer embarazada con Covid-19 en Tarija

Una mujer con 34 semanas de gestación que llegó desde el municipio de Entre Ríos a la ciudad de Tarija tuvo que ser intervenida de emergencia porque presentaba dificultad para respirar por Covid 19, sin embargo, el bebé ya estaba muerto, según informó Roberto Mérida, jefe de la unidad de Terapia Intensiva del hospital San Juan de Dios de la ciudad de Tarija, a Fides.

“Se realizó una cesárea de emergencia porque la embarazada estaba con complicación grave por Covid e insuficiencia respiratoria. Pretendimos salvar al niño, 34 semanas ya ni incubadora necesitaba, pero desgraciadamente ya estaba muerto”, dijo a tiempo de resaltar que ni la gestante, ni su familia recibieron la vacuna contra el Covid-19.

“El problema es el mismo común denominador, ni la madre, ni el esposo, ni la familia se hicieron vacunar porque dicen que no es de su creencia”.

Las causas del deceso de la gestante aún se desconocen y se espera un informe de neonatología, quienes son los que determinan la causa del óbito, “No hay que especular (…) pero probablemente podría ser insuficiencia respiratoria, la falta de oxígeno”, dijo.

El médico intensivista lamenta que aún hay muchas personas que no quieren vacunarse y que posteriormente llegan a una Unidad de Terapia Intensiva y pierden la vida. Otro problema, de acuerdo a Mérida, es que en Tarija no hay obligación de vacunarse, a diferencia de otros departamentos donde exigen el certificado de vacunación para hacer trámites bancarios y municipales.

«La gente que no se quiere vacunar desgraciadamente no entienden y lamentablemente esa es la forma que están entendiendo, cuando sufren en carne propia lo que está pasando (…) esta familia no se hizo vacunar, por palabras del esposo, porque no son sus creencias y bueno esas son las causas”, advirtió.