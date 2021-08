Feminicidio: Rita agonizó 6 días tras sufrir una violación grupal

Fuente: paginasiete.bo

Anahí Cazas y Luis Escobar / La Paz

El 29 de julio, Rita, una joven de 24 años, abordó un minibús de transporte público en la calle 2 de la Ceja de El Alto. Ahí comenzó todo su dolor. Según la familia, antes de morir, la joven reveló que en el vehículo fue violada por siete hombres.

Por miedo, la joven no dijo nada del hecho y soportó fuertes dolores, incluso ya no podía caminar. Desesperada, Rita llamó a su hermano, quien la llevó a dos hospitales en busca de atención. Pero luego de seis días de agonía, el pasado 3 de agosto, la joven murió a causa de una grave infección que afectó a todo su organismo.

“Rita tenía la meta de estudiar para ser abogada, pero fue complicado porque somos de bajos recursos. Por eso se vino a La Paz para trabajar y estudiar al mismo tiempo”, contó a Página Siete Francisco, hermano mayor de la víctima.

“Venía a mi casa, me decía que trabajaría por un corto tiempo para estudiar derecho”, dijo su hermano y explicó que la joven vivía sola, era independiente y reservada. “No le gustaba dar información de su vida, de sus amigos o sus actividades”, aseguró. Lamentó que la familia no conocía la dirección del último lugar donde vivía.

“Mi error fue averiguar dónde vivía”, comentó Francisco y contó que Rita era cristiana y es la penúltima de cuatro hermanos. “Era con la que mejor me llevaba. Pasamos muchas cosas. Era una chica alegre, independiente y celosa de sus cosas. No le gustaba que le preguntemos”, sostuvo.

Según las investigaciones preliminares de la Policía, el jueves 29 de julio, Rita abordó un minibús en la calle 2 de la Ceja de El Alto, pero aún no se logró precisar el posible destino. Después de ese día, la joven no presentó ninguna denuncia ni recibió ninguna atención médica por las agresiones que sufrió.

Por los fuertes dolores, el domingo 1 de agosto, aproximadamente a las 11:00, Rita se comunicó con su hermano. “Me llamó de otro número. Me sorprendió que me llamen repetidas veces e insistan. Al final devolví la llamada y me respondió mi hermana. Estaba mal de salud, pero al principio me dijo que sólo le dolía el pie. Yo le pedí que se venga para la casa, para Achacachi. Lloró y me dijo que le dolía mucho”, contó.

Francisco insistió para saber dónde vivía y darle auxilio, pero la joven se negó a dar información. Entonces, los dos hermanos acordaron verse a las 13:00. “La encontré muy mal. Vi que no se podía parar, se sostenía con el palo de una escoba, lo usaba como un bastón”, agregó.

Como la joven no decía qué tenía, el hermano la llevó hasta su comunidad, en Achacachi, para atenderla en casa. Le compró medicamentos y hasta la llevó a un curandero. “Le llevé algunas medicinas para aliviar el dolor, pero nada sirvió. Ella no quería tomar nada, tenía una reacción extraña y estaba asustada”, dijo.

En ese momento, la joven le confesó a su hermano que fue violada por siete hombres. “Al último, nos dijo que se subió a un minibús y nos contó: ‘De repente me agarraron por detrás y no me soltaron’. Nos dijo que desde ese momento ya no se acuerda de nada. No me dijo ni el color del minibús ni la hora”, contó.

La joven no mejoraba y la familia decidió trasladarla al Hospital del Norte de El Alto para que reciba atención médica. En este establecimiento sufrió un primer paro cardiaco. Luego, la joven fue trasladada al Hospital Agramont, donde perdió la vida.

El director del Hospital Agramont, Gabriel Rada, dijo que “a la 1:45 (del 3 de agosto) llegó una paciente de sexo femenino de 24 años de edad producto de un hecho de violencia física: una agresión sexual”. “Estando en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tuvo un segundo paro cardiorrespiratorio. Fue imposible salvarla y declaramos su fallecimiento”, explicó.

José Luis Murillo, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) declaró que llamaron a Bol-110 para reportar el caso. “El personal llegó al Hospital Agramont donde se verificó la existencia de un cadáver de sexo femenino. Según las investigaciones, la muerte se produjo por un shock séptico. Fue el resultado de una infección generalizada en todo el cuerpo de la mujer a causa de una agresión sexual”.

El hermano contó que toda la familia “quedó muy dolida”. “Ella era una niña respetuosa y bien conocida de la comunidad. Era mi hermana, la única que me llamaba. Ahora quién me va a decir algo, quién me dirá que viaje, con quién voy a hablar. Me quitaron algo de mi ser”, afirmó.

La familia exige a las autoridades detener a los autores del feminicidio de Rita. “Espero que encuentren a esas personas. Sólo Dios sabe lo que estos delincuentes hicieron antes. A cuántas mujeres inocentes habrán hecho lo que a mi hermana. ¿Se imaginan cuántas mujeres dejaron llorando?”, dijo Francisco.

Favio Maldonado, representante del Ministerio Público asignado al caso, informó que ya comenzaron a realizar las primeras investigaciones. “Antes de ingresar al Hospital Agramont, la víctima señaló a uno de sus familiares que fue agredida en un minibús el 29 de julio. La Fiscalía realiza las investigaciones preliminares para establecer dónde tomó el vehículo. Aparentemente es de transporte público”, explicó la autoridad.

Bolivia ya suma 71 casos de feminicidios