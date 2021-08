Fiestas, conciertos y descontrol presagian una pronta cuarta ola

Verónica Zapana S. / La Paz

En los últimos tres días, muchas personas incumplieron las principales medidas de bioseguridad en fiestas, conciertos, discotecas, encuentros de fútbol y festividades religiosas, como la de Urkupiña de Cochabamba. Autoridades de salud y especialistas advirtieron que el descontrol de la gente adelantará el ingreso de la cuarta ola que tendrá como protagonista a la variante delta.

“La verdad, no sé lo que pasa con la mentalidad de la población, sólo sé que no es nada recomendable ningún tipo de aglomeración con cualquier fin (en tiempos de pandemia)”, dijo el responsable de Epidemiología del Sedes Cochabamba, Rubén Castillo, en referencia a la fiesta de la Virgen de Urkupiña, que se recuerda cada 15 agosto. Pese a que no hubo la entrada folklórica, muchas personas sí participaron en sacar piedras del Calvario de Cota. Esta actividad se desarrolló con aglomeraciones y sin medidas de bioseguridad.

No es el único lugar donde hubo aglomeraciones. En La Paz, el viernes se realizó el concierto “Festicumbia” en el Teatro al Aire Libre. El evento estuvo repleto de gente y se excedió el aforo del 50%.

El sábado, en la zona de Villa Victoria también se registró una aglomeración de gente y hubo exceso de bebidas alcohólicas debido a la festividad del barrio de la Virgen de la Asunción. Una fraternidad organizó una fiesta en la calle Sorata y ahí muchos vecinos se encontraban sin barbijo y compartían bebidas alcohólicas.

El domingo, en la ciudad de El Alto, muchas personas se aglomeraron, bailaron y consumieron bebidas alcohólicas sin medidas de bioseguridad, en el aniversario número 36 de la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra). La fiesta fue animada por el grupo Maroyu.

El fin de semana, en Potosí, las piscinas olímpicas municipales, los balnearios y el Coliseo Cerrado Ciudad de Plata se encontraban repletos de gente.

“Medio Potosí se traslada al coliseo cuando juegan el Calero y el Pichincha”, dijo una vecina y contó que el domingo en la avenida Thinku, donde se organizó la Feria del Helado y la Salteña, por la festividad de Ch’utillos, no cabía ni un alfiler más porque el lugar estaba completamente lleno.

En las principales ciudades, en los restaurantes, el aforo del 50% ya no se respeta. Un panorama similar se registró en las canchas de fútbol y en los parques.

Ante esta situación, autoridades de salud y especialistas temen que se adelante el ingreso de la cuarta ola. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la variante delta es más peligrosa.

Para el epidemiólogo René Barrientos, las tradiciones y los eventos deportivos no se perderán, pero es importante cumplir con las medidas de protección. El especialista dijo que urge asumir mayores controles, ya que la variante delta podría ingresar en cualquier momento al país porque está circulando en Argentina y Brasil.

Además, según Barrientos, mucha gente vio que en la tercera ola ya no falleció la misma cantidad de personas en comparación con las anteriores. Indicó que algunos ciudadanos ya recibieron la vacuna y pasaron la enfermedad de leve a moderada. “Eso les dio cierta confianza para que se relajen. No sólo ocurre con la población, sino con las mismas autoridades”, agregó.

“Mucha gente comenzó a relajarse en las medidas de bioseguridad. Eso se ve en La Paz y en todo el país. La gente ya no respeta el uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos. Lo peor es que muchas personas participan en actividades y reuniones de gente como si nada”, advirtió Barrientos.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Mayber Aparicio, aseguró que los ciudadanos no aplican las disposiciones del COED sobre aforos de fiestas, de matrimonios y de eventos deportivos. “Si la población no cumple estas recomendaciones, evidentemente tendríamos el inicio de la cuarta ola de contagios antes de lo previsto”, dijo.

Aparicio explicó que la variante delta será la principal causa de la cuarta ola y pidió a la población que cumpla con todas las medidas de bioseguridad.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la variante delta es la que estaría circulando más en todos los países, razón por la que esta institución alentó a los Estados a coordinar acciones para prepararse ante un posible aumento de casos de coronavirus que puedan requerir atención hospitalaria y cuidados intensivos u otras terapias.

La organización recomendó intensificar la vigilancia genómica, asegurar la publicación oportuna de las secuencias genéticas producidas en la plataforma Gisaid y reportar inmediatamente la primera detección de casos de infección por variantes preocupantes, según el documento de la OMS, ante el potencial aumento de casos y hospitalizaciones relacionados a la circulación de VOC delta.

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, dijo a Página Siete que pese a que evidentemente la cuarta ola se podría adelantar, “no hay que olvidar que todavía la pandemia está activa en todos los departamentos del país”. “A pesar de la desescalada que hemos tenido en estas semanas, aún no estamos llegando a los índices bajos que se debería, y eso es justamente por la actitud de la gente”, aseguró.

El director del Sedes paceño dijo que “si alcanzamos la vacunación colectiva, la cantidad de moderados y severos y fallecidos será menor”. “Aunque se conoce que la vacuna protege menos los contagios y esta variante (delta) -según algunos informes- puede ser hasta tres veces más contagiosa que la original”, agregó.

Según Armijo, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y hasta Santa Cruz están acelerando la vacunación, pero aún hay otros departamentos, como Potosí, que no tienen buenas coberturas. “De nada sirve tener en algunas regiones a toda la población mayor de 18 años vacunada, si el flujo de gente en todo el país es constante. Debemos alcanzar el 70% de inmunización”, dijo la autoridad del Ministerio de Salud.

De acuerdo con el epidemiólogo Barrientos, si se siguen descuidando las medidas de bioseguridad y pese a que la gente mayor de 18 años ya cuente con la vacuna, la cuarta ola podría afectar más a los menores de esa edad.

Las recomendaciones de la OMS y las preocupaciones de expertos