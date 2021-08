Flexibilización de horarios en el municipio de San José de Chiquitos

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos

En horas de la tarde, se realizó la reunión del Comité de Operaciones de Emergencias Municipales, donde se determinó la circulación de personas y de todo tipo de vehículos motorizados, de domingo a jueves de 5:00 am hasta 00:00 y de viernes a sábado de 5:00 am hasta 02:00 am.

En este sentido, se estableció que los eventos y actividades, sociales, fiestas privadas, aniversarios de Barrios y Comunidades, Karaokes, Discotecas, comerciales, industriales, hoteleras, alojamientos, balnearios, venta de comida, eventos deportivos y otros que generen aglomeración de personas se realizarán manteniendo hasta el 30% de su capacidad en lugares cerrados y al 50% en lugares abiertos, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, dentro de los horarios establecidos, exigiendo que para el ingreso a cada lugar se deberá presentar el certificado de Vacuna contra el Covid-19.

Aclarando que queda totalmente prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en eventos deportivos y en lugares donde no cuenten con su debida Licencia de Funcionamiento, en este sentido queda totalmente prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas después de las 00:00 horas de domingos a jueves y después de las 02:00 los días viernes y sábado.

Por otro lado, se acordó que todas las instituciones académicas, realizaran las clases en modalidad semi-presencial en el área urbana y en el área rural con una cantidad menor a 10 estudiantes por grado de escolaridad, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Por parte de los festejos del 6 de agosto, solo se tendrá un acto protocolar con el izado de bandera, en la Plaza Principal de San José de Chiquitos, con la participación de representantes de las instituciones.