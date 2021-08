Gasificaciones y enfrentamiento en ampliado de la C-29 del MAS en Oruro

Una “fractura” dentro de la Circunscripción 29 (C-29) del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Oruro se hizo evidente la pasada jornada tras las gasificaciones y amagues de enfrentamiento entre dos bandos de militantes, durante un ampliado ordinario en el palacio de los deportes “Eduardo Leclere Polo”, que se convirtió en campo de batalla.

Fuente: https://lapatria.bo

“El ampliado tenía que empezar en la tarde, hemos convocado, pero hemos sufrido un atentado por unos cuantos militantes, (que) habían sido profesionales, ahora recién estamos analizando las cosas, nos han gasificado a toda la gradería, a los compañeros, a mis hermanos, han lanzado gas, han gasificado, todo el coliseo se llenó de humo, no me he imaginado esto”, señaló Enrriqueta Flores Huacota, presidente de la C-29.

La convocatoria de este ampliado está firmado por el presidente de la Dirección Departamental del MAS, César Gómez; Enrriqueta Flores como presidente de la C-29; y Víctor Gonzales como encargado de la comisión Política del MAS.

Pero circula un video en el que se observa a un grupo de militantes que señala que la convocatoria no estaría enmarcada en los estatutos del MAS, advirtiendo confrontación, por no haberse convocado primeramente a la unidad de la C-29.

Según Flores, el ampliado quedó en cuarto intermedio hasta después de su congreso departamental que será el 11 y 12 de septiembre en Sabaya, mientras tanto ella señala ser la representante de la C-29 y que goza del respaldo de las organizaciones sociales.

Aunque hay una versión adversa de otros militantes que indican que Flores es de la C-32, motivo del origen del conflicto.

Otro representante

Por su parte, José Miguel Condori Villafán, excandidato a diputado suplente en 2019, tiene otra versión de los hechos, señala ser el representante de la C-29, y minimizó lo ocurrido este domingo.

“Luego de un amplio debate, de un amplio análisis se ha decidido formar una representación a la cabeza de mi persona José Miguel Condori Villafán, la hermana Nancy García y el hermano Gerardo Valderrama, quien vamos a encargarnos de llevar la cabeza de la C-29 con miras al congreso departamental que se va a llevar a cabo el 11 y 12 de septiembre”, señaló.

Justificó los amagues de enfrentamiento como algo normal en todo ampliado o congreso, mencionó que luego del conflicto salieron más unidos, y según él quienes lanzaron los gases fueron infiltrados.

“Si hubo gas que se lanzó dentro del ambiente donde nos estábamos concentrando para llevar el ampliado, motivo por el cual hemos tenido que desalojar con el fin de evitar cualquier situación”, aseveró.