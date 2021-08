Gobernación cruceña exige al Gobierno dar certidumbre a la población que les toca recibir su 2da dosis de Sputnik V

En agosto más de 43 mil personas esperan completar su esquema de inmunización con la vacuna rusa.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco, lamenta que hasta la fecha el Gobierno Nacional esté actuando de manera irresponsable poniendo en riesgo la salud de las personas de la tercera edad, siendo que este grupo etario es el que más necesita ser inmunizado.

Ya son siete días que Santa Cruz no cuenta con las 2das dosis de las vacunas Sputnik V y para este agosto se necesitan 43.200 dosis para que las personas que recibieron esta vacuna puedan completar su esquema de inmunización contra el Covid-19.

A la fecha, Como Ente Departamental no se ha recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno Nacional acerca de la vacuna, además que no se tiene un estudio de combinaciones para poder aplicarles una vacuna de otro laboratorio y no se cuenta con un instructivo nacional que establezca cómo se procederá o si llegarán o no las 2das dosis de las vacunas, manifestó Pacheco, al decir que no se puede perder más tiempo y que ya está bueno que el Gobierno este con improvisaciones y poniendo en riesgo la vida de la población.

En la oportunidad, el secretario de Salud y Desarrollo Humano manifestó sentirse sorprendido por las declaraciones vertidas por el presidente Arce quien quiere quitar la rectoría de la vacunación a los Servicios Departamentales de Salud para trasladarla a los municipios. “Al parecer el propio Presidente desconoce la normativa y la Ley Marco de Autonomías, porque allí establece que los tres niveles del Estado deben estar involucrados en el proceso de vacunación y los Sedes de cada departamento son los encargados de su rectoría”.

En ese sentido, Pacheco pidió al Presidente del Estado no politizar la vacunación, porque son meses de esfuerzo y trabajo para lograr vacunar a más de 40 mil personas día y con su propuesta lo único que se lograran es poner en riesgo la vacunación y desconocer l trabajo de los médicos y voluntarios que hoy se encuentra comprometidos con la lucha contra el virus.