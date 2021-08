Gobernación: Gobierno provoca a Chuquisaca con grueso error en desfile militar

El gobernador Damián Condori abandonó la Parada Mlitar y viajó a Culpina.

Durante el desarrollo del desfile militar para conmemorar el nacimiento de las Fuerzas Armadas, en un error “probablemente voluntario», según la Gobernación, el presentador del acto protocolar nombró al gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, con el nombre de su antecesor, Esteban Urquizu, de línea oficialista del Gobierno central.

Ante ese hecho, las repercusiones mediáticas y en plataformas sociales no se dejaron esperar, y aunque en el momento se exigió rectificar ese error, ello no sucedió. Según la lectura de la Gobernación, la indignación chuquisaqueña salió a flote en un acto que se cree fue de provocación.

El máximo representante departamental tuvo que retirarse de este acto, no solo por lo sucedido durante el acto de las FFAA, sino para viajar a Culpina, en el marco de una agenda programada con los 29 municipios de Chuquisaca.

Condori, en declaración en varios medios locales y departamentales, denunció una falta de respeto al departamento:

“No sé si fue un error o es a propósito, es una falta de respeto al departamento y no solo a mi persona, y no tenía ya por qué estar en el acto; tengo otras actividades que hay que cumplir”, declaró a Correo del Sur Radio.

En radio Antena 2000, señaló: “Yo, respetando la invitación que se nos mandó, he acudido, pero no pensamos que seguían autoridades de hace dos años, parece que no son bolivianos, parece que no saben que se llevaron elecciones subnacionales, en toda Bolivia se llevó elecciones subnacionales y por lo tanto hay nuevas autoridades”.

Al saludar a Condori, el presentador del acto –un oficial de las Fuerzas Armadas–dijo: “al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu”, de militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según el Gobierno nacional, la preparación de la esquela y los nombres estaba a cargo de personal de protocolo nacional.