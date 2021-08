Gobernador Montes inspecciona proyectos millonarios en la provincia Arce

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

A su paso por la provincia Aniceto Arce, desde la reserva de flora y fauna de Tariquía y a orillas del río San Telmo, el gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón, brindó una entrevista exclusiva a El Noticiero de Canal 15 para exponer el diagnóstico sobre cuál es la situación de los proyectos millonarios ejecutados en dicha región.

La autoridad manifestó su sorpresa luego de inspeccionar obras inconclusas y otras que, a pesar de recibir millones de bolivianos para su construcción, no tienen beneficios sociales.

“En Bermejo tenemos cantidad de proyectos que son multimillonarios, caminos asfaltados que arrancan en un cañaveral y terminan en otro cañaveral, con iluminación de por medio donde no circula nadie, tenemos otra obra que es un matadero gigante que está en medio de otro cañaveral, no tiene vías de acceso, hay puestos policiales que están en cinco comunidades donde no hay ningún tipo de actividad, están botados prácticamente”

En esa línea, Montes calificó como un “derroche” de recursos, el proyecto que tiene por objeto resolver la carencia de agua potable en Bermejo, mismo que le costó a la Gobernación alrededor de Bs 130 millones y que requiere de obras complementarias para hacer efectiva la distribución del líquido elemento.

“Estamos intentando arreglar todas estas cosas, hay varios proyectos urbanos que están parados desde hace años, dos postas sanitarias, escuelas, programas de mejoramiento de barrios, hemos estado trabajando con el alcalde (Irineo Flores) para dar un orden de prioridad”, agregó.

Licitación de una planta para recibir el SIN

“Estamos licitando los próximos días la construcción de una planta para recibir el Sistema Interconectado Nacional de energía eléctrica, para que transforme la energía de 115.000 vatios a 22.000, llega el Interconectado a Bermejo en mayo del próximo años, nosotros estamos con el tiempo casi vencido para comprar los equipos y armar la estación”, destacó el gobernador, a tiempo de pronosticar que el 2022 se podrá resolver la carencia de servicios básicos en el municipio.