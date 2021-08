Gobierno busca cerrar todos los casos excepto el “golpe de Estado” y oposición quiere llevar a juicio a Morales

Fuente: Brújula Digital

Horas antes de conocerse los resultados de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) sobre la crisis de 2019, el Gobierno y la oposición anticiparon las acciones inmediatas que emprenderán; mientras el vocero gubernamental, Jorge Richter habla de “cerrar ese período”, excepto el denominado “golpe de Estado”, la oposición busca emprender demandas contra Evo Morales incluso a nivel internacional.

El informe que será dado a conocer el martes por el GIEI “incluye un conjunto de elementos esclarecedores de lo que ha sido ese tiempo angustiante y coadyuvará a cerrar ese período”, dijo el vocero Jorge Richter a radio Fides.

Según el portavoz el documento concluye “que hubo gran violencia” y “habla de masacres” como ya lo dijo en su momento un informe de la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2019”.

Según Richter, la Fiscalía dispuso el cierre del caso fraude electoral al no haber encontrado elementos probatorios. “Nadie de los que dijo que hubo un fraude monumental acreditó pruebas, nadie hizo una demanda con pruebas. El capítulo del frade está concluido”, dijo.

Tras el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) referido a la reelección presidencial indefinida, también dijo que “ese capítulo se va cerrando y será el Tribunal Constitucional que definirá los pasos para el cierre institucional”.

Según Richter con el informe del GIEI “estaremos avanzando al punto final”, quedará señalar responsabilidades y “sólo quedará el caso golpe de Estado”.

Según el Vocero, los bolivianos deben tener la capacidad de ir cerrando todas sus crisis políticas, que en su análisis se dio a partir del año 2016, que fue cuando se desarrolló el referéndum del 21 de febrero.

Lo que no mencionó Richter es que Evo Morales no respetó la voluntad popular al no aceptar el cambio del artículo 168 de la CPE, y por el contrario se valió del TCP para hacer prevalecer sus supuestos derechos humanos por encima de la consulta ciudadana. “Este es uno de los elementos que forma parte integrante del conjunto de factores que generaron crisis y desembocaron en el golpe de Estado”, dijo.

Por su parte el ex presidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, tras conocerse el fallo de la Corte IDH que establece que la reelección indefinida no es un derecho humano, y que por el contrario va en contra va en contra del Convención Interamericana de Derechos Humanos, anunció que impulsará un juicio de responsabilidad contra el expresidente, Evo Morales y los responsables de haberlo habilitado paras elecciones de octubre de 2019.

“La reelección indefinida no es un derecho humano. La violación de este principio generó graves arbitrariedades contra la democracia. Corresponde juicio a quienes, como Morales, en su ambición usaron tal falacia para violar la Constitución Política del Estado y burlar la decisión los resultados del referéndum del 21F “, señaló.

Desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), se anunció una estrategia común entre plataformas de la sociedad civil, actores políticos y defensores de la democracia.