Gobierno plantea un nuevo cronograma y de los 5,2 millones de Sputnik que se iban a comprar, se quedará con 2,47 millones para este 2021

Del contrato de 5,2 millones de dosis rusas para este año que no se lograron concretar según el cronograma original, Bolivia va a negociar con el Fondo Ruso de Inversión la adquisición de solo 2.470.000 dosis para este año. El

viceministro de Relaciones Exteriores, Benjamín Blanco, explicó a EL DEBER que ante la nueva realidad se plantea este nuevo cronograma.

«De momento Bolivia tiene el 100% de las vacunas que necesita para este año, por eso no va a pedir nuevas dosis al Fondo Ruso de Inversión», apuntó Blanco cuando se le preguntó por los 5,2 millones de dosis anticovid rusas que el presidente Arce anunció en diciembre de 2020 y que no terminaron de llegar al país y de las que Bolivia solo recibió poco más de 1,2 millones.

Por otro lado, en enero de este año se firmó otro contrato con el Instituto Serum indio para la provisión de 5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que tampoco se cumplió. Entonces, al no haberse podido proveer las dosis, «corrió la cláusula que estipulaba que si por causales de fuerza mayor no nos podían proveer, el contrato quedaba sin efecto”, explicó el viceministro Blanco.

En cuanto al destino de las dosis rusas, “Nos quedamos con 1.235.000 y ya no vamos a pedir más primeras dosis (de Sputnik V). Blanco explicó que la vacuna Sinopharm no estaba contemplada en el esquema que habían diseñado, pero luego de los problemas que presentaron Rusia e India para el cumplimiento de los contratos se trazaron nuevos planes y cronogramas.

En el caso de Sputnik V, solo se esperará el cumplimiento de los envíos de segundas dosis para completar el esquema de las personas que recibieron la primera dosis; los que significa que Bolivia adquirirá 2.470.000 dosis de vacunas rusas en total, en lugar de 5,2 millones como se había anunciado inicialmente.

También explicó que el contrato establece que se paga por vacuna suministrada, por tanto, solo se pagará por los inmunizantes que llegaron, aunque no reveló cuánto le costó al Estado esa cantidad de vacunas.

En diciembre de 2020, el entonces embajador ruso, Vladimir Sprinchan, informó que cada dosis de Sputnik V tenía un costo aproximado de $us 10 y que las dos dosis significaban $us 20. Si Bolivia comprara 2.470.000 dosis de vacunas rusas, significa que se pagó $us 49.400.000, aproximadamente.

En este caso no se contempla la donación de 500 mil dosis de Sputnik V que realizó el Gobierno ruso, aunque se desconoce si esa cantidad es solo primera dosis o es el esquema completo de las vacunas.