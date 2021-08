Gobierno sugiere a propietarios de autos «chutos» una reunión técnica para evitar bloqueos

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, sostuvo este martes que el Gobierno no permitirá que los dueños de autos indocumentados realicen bloqueos y por el contrario, les sugirió optar por una «reunión técnica» que permita llegar a soluciones.

Ayer, los dueños de vehículos indocumentados instalaron puntos de bloqueo en Santa Cruz y Cochabamba en demanda de la amnistía para sus motorizados, pero al finalizar el día levantaron las medidas de presión.

“Sugerimos que se haga la gestión pertinente para solucionar su situación, pero pedimos que no recurran a los bloqueos de caminos (…) Entre tanto no exista esto, nosotros no vamos a permitir los bloqueos, estamos en contra, no existe la necesidad para este tipo de situaciones ilegales (bloqueo de caminos)”, indicó Cox en entrevista con Bolivia TV.