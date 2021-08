Guabirá, el equipo de Copito que promociona a su cantera

Fuente: paginasiete.bo

Zona Norte / Montero

Guabirá, bajo el mando técnico del entrenador Víctor Hugo ‘Copito’ Andrada, se convirtió en uno de los pocos clubes que promociona jugadores de su cantera en el plantel profesional, mostrando a Montero y al Norte Cruceño como un verdadero potencial futbolístico.

Desde la llegada de ‘Copito’ al club Azucarero (el 8 de agosto de 2019) nueve jugadores juveniles debutaron en la División Profesional, de ellos siete montereños, un portachueleño y un cruceño; el 95% de las menores del rojo, que está al mando de los entrenadores Hugo Sosa y Santos Amador.

El último jugador que promocionó el rojo fue el defensor central Sebastián Pardo (20 años), que recordará el partido contra Real Potosí como el que lo mostró en el profesionalismo.

Pardo (capitán de la reserva) había pasado al primer plantel a inicios de este mes, en poco tiempo se ganó la confianza de ‘Copito’ Andrada, quien anunció que tenía una nueva ‘joyita’ y no dudó en lanzarlo al fútbol de alta competencia.

En el reinicio del torneo único 2021 el DT rojo sorprendió haciendo debutar a Jhon Jairo Velasco (17), que siendo defensor central jugó como lateral izquierdo, ante la necesidad de un jugador por esa banda tomando en cuenta que Heber Leaños y Alan Mercado se recuperaron de lesiones.

Velasco, que es sub-20, no desentonó en el partido ante Oriente Petrolero, jugado el 11 de julio, y desde entonces fue titular, no porque lo exige la norma, “sino por sus condiciones”, precisó Andrada, que elogió el buen trabajo en las divisiones menores.

También en actual torneo jugó su primer partido como profesional el atacante Brayan Parada (19), fue ante Nacional Potosí, en la Villa Imperial, en su debut soñado, porque anotó su primer gol en primera.

Hay más montereños

La pasada temporada otros jugadores montereños que se estrenaron en el profesionalismo fueron el volante de contención Leandro Faruk López (20) ante Bolívar, Sebastián Salazar (19) contra Royal Pari, Maicol Gil (19) y Wilmer Rojas (19).

Otro jugador que se formó en Guabirá es el volante portachueleño Hugo Dennar Salvatierra (17) que también fue promovido por ‘Copito’ Andrada, en 2019, en el partido ante Destroyers.

En este ciclo de Andrada también dio la oportunidad de estrenarse como profesional al media punta Carlos Mateo Abastoflor (19), que llegó de la academia Tahuichi.

Esperan su oportunidad

Los que aguardan su oportunidad para mostrarse en la División Profesional son los arqueros montereños Manuel Ferrer y Jonathan Pérez.

Los dos tienen buenas condiciones y el segundo alterna en los partidos del torneo de Reservas, donde va adquiriendo mayor experiencia.

Una ecografía muscular confirmó que el atacante ecuatoriano Kevin Mina sufre una contractura del bíceps femoral de la pierna derecha por lo que es casi un hecho que no será alternativa para la ofensiva de Guabirá en la visita a Independiente Petrolero, mañana (17:15) en el estadio Patria de Sucre, por la última fecha de la primera ronda del torneo Único de la División Profesional. Mina no quiere perderse más partidos, pero incluirlo, aunque sea por algunos minutos contra ‘Inde’, sería exponerlo a un desgarro, que haría que quede fuera del partido contra Blooming, el martes en la Caldera, por lo que la recomendación médica es que el ecuatoriano no sea convocado. El que está a disposición es Diego Hoyos, que cumplió un partido de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas.