Hija de Áñez: “El Gobierno montó un show para fingir una acción a favor de la salud de mi madre que era completamente lo contrario”

Fuente: El Deber Ivan Alejandro Paredes

La familia de Jeanine Áñez está preocupada por la salud de la expresidenta. La hija de la exmandataria, Carolina Ribera, aseguró que la vida de su madre “corre peligro” y cuestionó que el miércoles se haya montado un “show” al trasladar a la exautoridad a un hospital de tercer nivel de La Paz. Además, Ribera acotó que Áñez no recibió “ni un peso” de la renta vitalicia por ser ex jefa de Estado.

Áñez salió el miércoles al mediodía del penal de Miraflores con destino al hospital del Tórax de la sede de Gobierno. Le hicieron un chequeo cardiológico y le doblaron la medicación. De inmediato la devolvieron a prisión, donde está detenida preventivamente hace cinco meses acusada de terrorismo, sedición y conspiración.

“El Gobierno montó un show para fingir una acción a favor de su salud que era completamente lo contrario, es decir, un intento de escamotear a mi madre de sus derechos a ser atendida de manera profesional e integral por médicos de su confianza”, criticó Ribera.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) había recomendado una serie de exámenes médicos para que se le desarrolle a la expresidenta en un centro médico de tercer nivel. En el hospital del Tórax solo le realizaron un control de la especialidad de cardiología y el Gobierno anunció que ayer se le iba a completar los demás requerimientos en el penal. Solo le hicieron pruebas de laboratorio.

“Mi madre está sufriendo varios episodios de crisis hipertensivas muy fuertes. Cada vez se le deteriora la salud porque no le dan un tratamiento adecuado, no le hacen los exámenes que ella necesita. Los directores del régimen penitenciario salieron a dar una conferencia de prensa montando un show mediático para decir que ella ya fue trasladada a la clínica y que se encuentra bien de salud. Eso es una total mentira. La vida de mi madre corre peligro”, cuestionó la hija de Áñez.

Estudios médicos

La responsable de la unidad de Medicina Forense del IDIF, Helen Camacho Quiroga, dijo que “ayer (miércoles) se dio seguimiento a la sugerencia que emitió el IDIF y se procedió a la valoración de la señora Áñez en el Instituto Nacional del Tórax, estableciendo lo mismo que concluyó el médico forense, los signos vitales estables, clínicamente estable. Al momento no amerita internación porque su cuadro de salud es estable y los estudios complementarios los determinará el cardiólogo”.

Ribera informó que, además del delicado estado de salud por el que atraviesa la exmandataria, su situación económica no es de las mejores, ya que no le pagan la renta vitalicia que le corresponde como expresidenta. “Los gastos legales se acumulan”, dijo y añadió: “Tengo entendido que cuando mi madre salió del Gobierno, en noviembre del año pasado, intentó hacer los trámites (de la renta vitalicia) y se los rechazaban. Hasta el día de hoy mi madre no ha recibido un solo centavo de ese sueldo vitalicio que le corresponde”.

La Ley 376, vigente desde el 15 de mayo de 2013, establece la creación del denominado “reconocimiento pecuniario” a quienes ejercieron la presidencia y vicepresidencia. Es una renta mensual de diez salarios mínimos.