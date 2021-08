Hija de Jeanine Áñez: «Mi madre casi lo logra… le han hecho varios puntos»

«Mi madre casi lo logra… le han hecho varios puntos», dice angustiada Carolina Ribera Áñez, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, detenida preventivamente hace cinco meses en el penal de mujeres de Miraflores.

Carolina contó a EL DEBER que estuvo todo el día con su madre, luego de que recibió una llamada desde el penal de Miraflores para avisarle que había una situación de emergencia y que debía ir.

«Le meten tanto miedo de que algo le puede pasar al interior del penal que mi madre no se anima ni a salir al patio», contó Ribera Áñez, quien acusó además al director Departamental de Régimen Penitenciario, Franz Laura, de intentar humillarla todo el tiempo y de hostigarla.

Ribera Áñez asegura que el hecho de que la exmandataria se enterase de que, a ella, como hija, le quieren seguir un proceso, «la angustia demasiado y prefiere morirse para que nosotros no tengamos problemas».

Se sabe que hasta ahora Jeanine Áñez ya fue valorada por un siquiatra llamado por el Ministerio de Gobierno, y se comprometieron en compartir el informe médico con la familia.

“Hoy estuve con ella, y con mi hermano, mi madre está muy angustiada por todo el hostigamiento que recibe de Franz Laura, también está afligida por nosotros. Hoy le dije que tiene que ser fuerte y le pedí a Laura que deje de hostigarla”, comentó.

Ribera contó que su madre “no tiene ánimos de nada, no tiene apetito, pero no es porque no quiera comer, es porque no puede, a veces come poco y después tiene ganas de vomitar”.

La hija sigue reclamando la historia clínica de Áñez, que las autoridades le han prometido. “Ahora fueron siquiatras que envió el Gobierno y otros médicos, le han hecho su historia clínica, pero no nos han querido mostrar ni eso”, aseguró.

Dijo que el doctor personal de la expresidenta, Pavel Angles, no está de acuerdo con el actual tratamiento con ansiolíticos que le están administrando los doctores que van a la cárcel y pedirá que sea suspendido. Asimismo, mencionó que se ha determinado que, a partir de lo ocurrido hoy, uno de los dos hijos de Áñez pueda dormir con ella para que no intente hacerse daño de nuevo.

También contó que Jeanine Áñez no ha salido nunca al patio de la cárcel, desde que fue trasladada allí el 20 de marzo, “debido a que le meten mucho miedo, le dicen que las internas le pueden hacer algo, de que corre peligro”.

Finalmente, recordó a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no han respondido a su solicitud de una audiencia para informarle sobre la difícil situación de su madre.