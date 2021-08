Hija de Jeanine dice que no recibió ningún informe médico de su madre, mientras se activan vigilias en el eje troncal

La noche de este domingo se instalaron tres vigilias en las capitales del eje troncal de Bolivia. En las manifestaciones expresaron su solidaridad con la expresidenta y exigen que la expresidenta sea liberada para que asuma su defensa en libertad.

En La Paz un grupo de familiares, activistas y otras personas se sumaron a la vigilia. En el lugar estaba Carolina Ribera, la hija de Jeanine Añez, quien señaló que Régimen Penitenciario incumplió el compromiso que había acordado con la familia.

“No me han dado ningún informe médico de mi madre, no me ha dado ningún historial clínico, ni a mí, ni a mis abogados”, señaló Ribera.

Agregó que en la cárcel de Miraflores le indicaron que para obtener esos documentos debe solicitarlos por orden judicial.

“Mi madre está muy delicada. Le digo al ministro de Gobierno que venga a ver a mi madre y que vea cómo está”, dijo la hija de Jeanine Añez.

En Cochabamba medio centenar de personas se dieron cita a la calle México donde exigieron un juicio justo para Jeanine y que se defienda en libertad.

“El miércoles haremos una vigilia permanente. No estamos dispuestos a aguantar una injusticia más de las autoridades”, señaló.

En Santa Cruz se dio cita otro grupo importante de personas quienes a los pies de la Catedral exigieron garantizar la vida de Jeanine y que se defienda en libertad.