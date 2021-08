Hijos de Añez piden audiencia con secretaria de la CIDH

Fuente: paginasiete.bo

Carolina y José Antonio Ribera Añez, hijos de la expresidenta Jeanine Añez, solicitaron este miércoles audiencia con la secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum, para hablar sobre la detención de la exmandataria.

“Los hijos de Jeanine Añez le suplicamos a la señora Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, quien se encuentra en la ciudad de La Paz en el marco de la presentación del informe del GIEI – Bolivia, que nos reciba para informarle la penosa y riesgosa situación de privación de libertad que sufre nuestra madre desde hace cinco meses y cinco días”, lee un comunicado, difundido por la Defensa de la exmandataria.

Asimismo, los hijos convocaron a todas las personas que quieran manifestarse sobre esta situación, a reunirse hoy en un hotel en la zona sur de la ciudad de La Paz.

“Hacemos un llamado a las mujeres, los jóvenes y los hombres que se solidarizan con este calvario de justicia y que nos acompañen esta tarde en las puertas del hotel Atix (calle 16 de Calacoto entre Julio Patiño y Sánchez Bustamante) a aguardar una respuesta clemente, humanitaria y ajustada al respecto de los derechos humanos”, finaliza el comunicado.

Miembros de la CIDH, entre los que se incluye Reneaum, llegaron este lunes a la sede de Gobierno para la presentación del informe final sobre los conflictos de 2019, realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En el documento concluyen que hubo vulneración de derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Apdhb: A la señora Jeanine Añez la tienen como rehén política

En la mañana, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdbh), Amparo Carvajal, expresó su apoyo a la exmandataria y la definió como una “rehén política” por su encarcelamiento en el penal de Miraflores.

A mediodía de hoy comenzó una vigilia frente al ingreso del centro penitenciario, en apoyo a la expresidenta y pidió su liberación.

Las protestas iniciaron cerca a las 12:00 de hoy, con la llegada de Carvajal al reclusorio de Miraflores, y con el paso del tiempo, decenas de personas llegaron a respaldar a la exmandataria con banderas, barbijos estampados con la bandera nacional, carteles, pancartas y cantos.

Durante la jornada, Añez fue trasladada de emergencia al Hospital del Norte, en la ciudad de El Alto, para que se le realicen “controles médicos”, según informó Carolina Ribera.

Sin embargo, esta nueva salida a un hospital –la tercera en siete días– no fue informada a la familia. Ribera Añez denunció que la altura puede afectar la salud de la expresidenta, debido al cuadro de hipertensión que sufre.

“Mi madre sufrió otro atropello, otro abuso, contra su salud. No nos dan ningún tipo de información. Yo, que soy su hija, no sé a qué la llevaron al Hospital del Norte; no sé quién dijo, ni qué estudios le están haciendo”, dijo Ribera a la prensa.