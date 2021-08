Hombre con discapacidad adopta a perrito en silla de ruedas que fue rechazado

A veces, sólo es cuestión de esperar para conocer a tu alma gemela. Así fue la conmovedora historia que se volvió viral en redes sociales acerca de un perrito paralítico, de nombre Bandit, que no lograba encontrar una familia definitiva debido a que su condición y los cuidados que requiere por ella, espantaban a los adoptantes.

El personal del refugio en donde este lomito vivía desde hacía muchos años, Gwinnett Jail Dogs, en Georgia, Estados Unidos, creyó que el pequeño Bandit no encontraría un hogar nunca, pues su vida en la silla de ruedas exigía muchas atenciones especiales que las familias no podían (o no querían) proveer.

​Sin embargo, la suerte de Bandit cambió luego de que un matrimonio conociera su historia a través de Facebook y decidiera hacerle una visita en el refugio, e iniciar los trámites de adopción.

El vínculo fue inmediato, pues el esposo de Sue, Darrell Rider, comparte una peculiaridad con Bandit: él también necesita usar una silla de ruedas, por lo que no existía manera de que ellos rechazaran a su nuevo amigo, pues lo entendían muy bien.

Darrell explicó a medios locales, que lo más increíble del caso, además de que los dos necesitaran de la silla de ruedas para desplazarse, era que ambos padecían el mismo tipo de parálisis, por lo que aseguró, la pareja sintió una conexión mucho más profunda de lo que cualquier otra persona hubiera podido tener con él.

Desde que llegó a su nuevo hogar, después de que el matrimonio estuvieran un mes a prueba, Bandit se adaptó fácilmente, como si hubiera vivido allí por siempre. Lo más importante es que tiene un dueño comprensivo, que lo quiere y lo acepta tal y como es.

Ahora, Bandit tiene una alegre vida en compañía de Darrell, que no deja de compartir sus aventuras en su perfil de Facebook.