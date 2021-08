Hombre con hemorragia cerebral peregrinó por varios hospitales de Santa Cruz en busca de atención

Fuente: Unitel

Leonardo Gil

Un hombre permanecía por varias horas en puertas del Hospital Japonés en Santa Cruz acostado en su vehículo con una vena reventada en la cabeza, familiares aseguran que desde las 11:00 de la mañana de este pasado domingo no lograban que le brinden atención médica.

“Primero fui a mi centro de salud que es ‘Fortaleza’, de ahí me derivaron al Hospital Francés, de ahí al San Juan de Dios ahí me dijeron que no había espacio, de ahí nos vinimos acá al Japonés y volvimos, ya no se a donde más ir”, relató la mujer que lo acompañaba.

Según la información que reciben en todos los hospitales es que no hay espacio para atención ni en el área de emergencias. Después de 15 horas, en la madrugada de este lunes, logró ingresar a un centro médico.

“Su presión es alta y por ende le dio un derrame, es un accidente que se le reventó una vena en el cerebro”, informó la mujer.

faltatención médica.

Asimismo, lamentó que pese a ver en el mal estado en el que se encuentran, ni un médico o enfermera se aproximó al vehículo para valorar la salud del hombre de 48 años, por lo que temen que pueda perder la vida por falta de atención médica.

Durante las primeras horas de este lunes, se evidenció que el hombre fue ingresado a la sala de Emergencia de este hospital luego de 15 horas de espera, se conoce que le iban a realizar una tomografía para ver el daño que sufrió.