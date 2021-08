Hombre de 42 años es detenido por la presunta violación de una niña

Fuente: Página Siete

Un hombre de 42 años fue aprehendido la tarde de ayer, acusado de abusar sexualmente a una niña de 11 años. La madre de la víctima era amiga cercana y vecina del hombre.

“Ayer fue aprehendido el señor Basilio, de 42 años, quien era amigo y vecino de Carmen, una comerciante que dejaba a su hija de 11 años a su custodia”, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, Jhonny Vega. El hecho se registró en la zona de Villa Fátima.

La madre de la menor de edad contó que conocía al sujeto desde que ambos eran pequeños, por lo que “era de confianza”. La niña lo llamaba “tío Basilio”.

En los últimos meses, el reporte de calificaciones mostró las bajas notas que la niña había obtenido en la escuela y la madre amenazó con sacarla. “Es ahí que comienza a decir lo que estaba sucediendo, porque la madre la dejaba en la casa del vecino”, explicó el jefe policial.

El informe de la Policía indica que las agresiones sucedieron entre febrero y julio, en las tardes, mientras la madre salía a vender.

“La menor dice que en primera instancia el sujeto pidió que le realice toques impúdicos y posteriormente, casi en tres oportunidades la habría agredido sexualmente. En la valoración psicológica, la menor confirma todo lo que estoy mencionando”, indicó.

El denunciado es investigado por violación a niña, niño y adolescente. El sujeto negó las acusaciones e indicó que esta denuncia es una represalia porque él no quiso firmar documentos para hipotecar la casa que compró junto a la mamá de la niña.

“Yo le ayudaba a pasar clases. Me acusan porque me quieren hacer firmar un poder, compramos juntos una casa y quieren que hipoteque la casa, yo no quiero hacer eso y por eso me arman esto. Yo soy mamá y papá para mis hijos”, dijo el acusado.