Horóscopo de Josie Diez Canseco para el martes 24 de agosto de 2021

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Alguien te demostrará sus sentimientos con detalles, acepta su cariño. Día de arduo trabajo que te pondrá tenso, trata de relajarte, necesitarás serenidad para encargarte de trámites documentarios importantes. Tu número de la suerte para hoy es 2.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Deberás ser claro con esa persona, no alimentes esperanzas si solo lo quieres como amigo. No te desesperes por los retrasos que vienen surgiendo en tu centro laboral, trata de adaptarte a ellos y no te afectarán. Tu número de la suerte para hoy es 6.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Deberás reforzar el diálogo en tu vida sentimental y harás que la felicidad perdure. Eventos inesperados a nivel económico podrían complicarte las cosas, busca nuevas fuentes de ingresos, las encontrarás te ira muy bien. Tu número de la suerte para hoy es 5.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Recibirás una propuesta del ser amado que te llenará de felicidad. Los proyectos laborales que tienes en mente irán lentos, pero los concretarás, tu economía se estabilizará y podrás saldar deudas pendientes. Tu número de la suerte para hoy es 15.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Te estás dejando cegar por los celos, reacciona no tienes motivos para dudar. Buen momento laboral para retomar estudios que habías postergado por motivos personales, organizarás tu tiempo y podrás cumplir con todo lo que te propongas. Tu número de la suerte para hoy es 7.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Un amor del pasado regresará buscando reconciliación, dale una respuesta. Tu economía pasará por altibajos, el apoyo de un familiar será de gran importancia para saldar pagos pendientes, no dejes ningún asunto importante de lado. Tu número de la suerte para hoy es 12.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Mucho cuidado con involucrarte en un triángulo amoroso, podría pesarte. Tu trabajo se verá afectado por la presencia de alguien que te hace competencia, no te dejes intimidar y demuestra tu capacidad y eficiencia como hasta ahora. Tu número de la suerte para hoy es 8.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Trata de evitar discusiones sin motivo, busca la forma de hablar calmada. Recibirás propuestas laborales favorables, no lo pienses mucho y acepta, pero sin descuidar tus obligaciones actuales, llegarán los reconocimientos que esperas. Tu número de la suerte para hoy es 10.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Tu carácter cambiante confunde a esa persona, no abuses de su cariño. Se te presentará una oferta de trabajo que debes de analizar cuidadosamente, puede ser el inicio de una mejor etapa a nivel profesional y económico. Tu número de la suerte para hoy es 9.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Te sentirás afortunado el ser amado te dará otra oportunidad, aprovéchala. Tu capacidad y desempeño es valorado por tus superiores y compañeros, el ascenso que esperabas conseguir se hará realidad pronto. Tu número de la suerte para hoy es 19.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Tomarás la decisión de alejarte de esa persona que no valora tu amor. Laboralmente alcanzarás la estabilidad soñada y tu economía mejorará notablemente dándote tranquilidad, pero no debes excederte en gastos, ahorra. Tu número de la suerte para hoy es 21.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Será un día de armonía y felicidad, tu vida sentimental cada vez es más estable. Tu situación económica mejorará gracias a un acuerdo de trabajo que concretarás muy pronto, mantén tus documentos en orden, lo necesitarás para un viaje imprevisto. Tu número de la suerte para hoy es 5.