Hugo Dellien: ‘Pasar por el retiro fue el momento más difícil de mi carrera’

Su próximo reto es la Copa Davis contra Bélgica y clasificar al repechaje del grupo Mundial del certamen, el más importante a nivel selecciones.

Fuente: https://www.la-razon.com

Para llegar ser la raqueta número uno del tenis boliviano y codearse con los mejores exponentes del mundo, Hugo Dellien pasó momentos difíciles. Dejó por un tiempo el deporte blanco y tuvo que emendar errores para relanzar su carrera.

Hugo se sinceró con Tercer Tiempo el programa streaming de Marcas y el periódico La Razón. Habló de los obstáculos que tuvo que saltar para consolidarse como deportista, los sueños que cumplió y a lo que aspira en el futuro.

“Mi carrera fue difícil, desde dejar de vivir con mi familia e irme a Buenos Aires, abandonar el colegio y terminar de estudiar por internet, buscar auspiciadores por todos lados para costear mi carrera, pasar por el retiro que fue el momento más difícil, dejar de vivir mi sueño pero todo eso va formando un carácter y uno va a provechando las oportunidades y valorando las cosas mínimas y todo ha sido de mucha ayuda para poder llegar al lugar donde estoy a hora”, resaltó Dellien en un contacto con Tercer Tiempo desde Buenos Aires.

El tenista de 28 años, narró que tras esos malos pasajes vino lo mejor, logró llegar al top 100 mundial, diputar torneos de jerarquía como los grand slam y los Juegos olímpicos de Tokio, así como formar la familia que hoy es el puntal de su vida.

“Después de todo eso el 2021 ha sido un año lleno de emociones, vengo cumpliendo objetivos, los Juegos Olímpicos de Tokio fue el último sueño que tenía y lo hice contra el número uno del mundo, Novak Djokovic, y para mí fue lo máximo. Hoy tengo una hija y es mi razón de vida”, agregó Hugo.

Contacto vía zoom con Tercer Tiempo

Convicción

Dijo que todo es posible si se es paciente y se aprovechan las oportunidades para sobresalir.

Hoy tiene nuevas metas, lo más próximo es la serie de Copa Davis contra Bélgica en Paraguay que daría paso a una histórica clasificación nacional al grupo pre Mundial del certamen.

“La Copa Davis contra Bélgica en una serie más que histórica para el país, ojalá podamos hacer un gran papel y podamos llevar por primera vez a Bolivia al repechaje del grupo Mundial”, puntualizó el tenista.

Tras esa competencia vienen los torneos challenger por Sudamérica y Bolivia, competiciones a las que el beniano acudirá con la misma convicción de siempre: competir al más alto nivel y representar a Bolivia.

Copa Davis en suelo guaraní

El equipo Bolivia no podrá jugar la Copa Davis de Tenis por el grupo Mundial Uno en territorio nacional, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) decidió cambiar la sede del enfrentamiento con los europeos debido a que se prevé que a mediados de septiembre el país atravesará por una cuarta ola de COVID-19.

La sede inicial era Santa Cruz, ahora se jugará en la capital paraguaya.

La federación Boliviana de Tenis (FBT) calificó de discriminatoria la medida ya que otros países no recibieron el mismo trato, apeló pero la decisión de la ITF está tomada.

Los encuentros se disputarán entre el 17 y el 19 de septiembre en ese país sudamericano.

El equipo que gane avanza a la serie de repechaje del 2022, la antesala la fase Final del evento, considerado como el campeonato mundial de selecciones nacionales.

“El hecho de no poder vivir en Bolivia una serie histórica de Copa Davis y jugar con una potencia mundial como Bélgica es lo que me provoca mayor tristeza por la decisión de la ITF pero en lo deportivo nos favorece el clima, ellos (belgas) no están muy acostumbrados al calor. No es lo mismo que jugar en casa pero hay que defender la bandera boliviana y prepáranos de la mejor manera”, fundamentó Dellien.