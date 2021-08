Iglesia sobre la auditoría de la OEA: “Expresar ahora que no es vinculante es una contradicción”

Fuente: El Deber Jesus Reynaldo Alanoca Paco

El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Ricardo Centellas, consideró contradictorio que el Gobierno nacional ahora señale que la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a las elecciones generales de 2019 no era vinculante, cuando en su momento se aceptó que lo fuera.

“Creo que todos conocemos la solicitud para que haga el trabajo la OEA y en esta solicitud, la expresión está bien determinada. Se hace el trabajo, se hace la auditoría para que sea vinculante, entonces, expresar que ahora no es vinculante es una contradicción”, señaló el también arzobispo de Sucre.

El Ministerio Público asegura que dicha investigación no era vinculante y solo fue utilizada como un “indicio” en el caso fraude electoral. Ahora se basa en los resultados de una pericia internacional que encargaron para dar por “resuelto” el caso fraude.

El representante del clero espera que esa postura “no sea oficial”, porque de ser así, “Bolivia no queda bien”, al no honrar el compromiso adquirido con el organismo internacional, que evidenció “manipulación dolosa” en los comicios.

“Esperemos que eso no sea oficial porque, ante las instituciones internacionales, Bolivia no queda bien; me parece que hay que respetar los acuerdos iniciales por formalidad y por respeto a uno mismo y al país que es Bolivia”, explicó, de acuerdo al reporte de Correo del Sur.