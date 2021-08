Illanes: «Platini me dijo ‘¡qué reclamas, colla de m…!’»

Fuente: paginasiete.bo

El director técnico de Nacional Potosí, Alberto Illanes, reveló hoy qué le dijo Erwin Platini Sánchez, ayer domingo después de que el cuadro potosino igualó 0-0 con Oriente, en el estadio Tahuichi. “Yo me estaba retirando (de la cancha) y de atrás me gritó, Erwin Sánchez, ‘¡qué reclamas, colla de mierda!’”, contó.

Al final del encuentro entre Oriente y Nacional, por la fecha 15 del torneo único de la División Profesional, Sánchez e Illanes protagonizaron un incidente. El cruceño se acercó al potosino. Intercambiaron empujones. ¿Qué pasó?

“Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Después de saludar a un par de jugadores de oriente, fui a hablar con el árbitro y hacerle un reclamo de las amarillas que nos sacó, que fue injusto. Después yo me estaba retirando y de atrás me gritó, Erwin Sánchez, ‘¡qué reclamas, colla de mierda!’. No quiero repetirlo más. Me paré y le dije: ‘no estoy hablando contigo’. Vino, me agredió y me agredió verbalmente, puse mi codo”, detalló Illanes a ATB Radio.

Illanes reconoció que fue un error responder a las supuestas agresiones de Sánchez. “Tengo que pedir disculpas a la gente por este incidente, porque no está bien”.