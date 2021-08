Impactante: sacaron la imagen de Messi del Camp Nou

Mientras lo esperan en París, removieron la gigantografía de Leo en el estadio del Barcelona. Queda la historia…

Era algo lógico, esperable tras la confirmación de que Lionel Messi dejaría el Barcelona tras no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. Sin embargo, al mismo tiempo, era una imagen impactante que ningún culé quería ver: a horas de su presentación en el PSG, fueron removidas las gigantografías y otras fotos de Leo en el Camp Nou, su casa durante los últimos 21 años.

🚨 BREAKING: Lionel Messi has agreed terms on a two-year contract to join PSG

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 10, 2021