INRA revertirá más de 26 mil hectáreas que recibió la familia Marinkovic

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) estableció que la familia del exministro Branko Marinkovic recibirá máximo 7.274 hectáreas (has) de tierra, 2.274 has en Laguna Corazón y 5.000 has en Tierras Bajas del Este y no las 33.480 has que de manera «burda» recibió en el gobierno de Jeanine Áñez; más de 26 mil has serán revertidas, informó el director de Planificación, Juan de Dios Fernández.

«En el caso de Laguna Corazón son 2.274 hectáreas por sus derechos y documentos acompañados; en el caso del otro predio (Tierras Bajas del Este) les corresponde 5.000 hectáreas. Eso que quede claro. Lo que tenían que recibir estos señores son máximo 7.000 hectáreas, hectáreas más hectáreas menos», declaró Fernández en entrevista con radio Compañera.

De acuerdo a los datos proporcionados por Fernández 26.206 hectáreas deben volver al poder del Estado. «Eso sí se revertirían al Estado», sostuvo, al manifestar que el caso está en proceso de revisión, no obstante, señaló que existe evidencia de que esas tierras no se titularon de manera legal.

En noviembre de 2020, la Fundación Tierra denunció la dotación irregular de 33.480 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz a favor del entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic.

«Hace unos días hemos tomado conocimiento de que el INRA estaría consolidando a favor del ministro de Economía, Branko Marinkovic, dos propiedades agrarias: Empresa Agropecuaria ‘Laguna Corazón’ de 12.480 hectáreas en la provincia Guarayos y la Empresa Agropecuaria ‘Tierras Bajas del Este’ de 21.000 hectáreas en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas», decía el comunicado denominado.

Por otra parte, Fernández manifestó que en el gobierno de Áñez se «repitió la estructura de la tierra» como en el pasado y se titularon el 70% de las tierras a favor de empresarios, mientras que un 30% a favor de pequeños propietarios.

Explicó que el 70% equivale a las 700.000 has de tierra a las que se refirió el presidente Luis Arce, que serán revertidas previa revisión, en particular en las que «encontramos irregularidades». Precisó que la revisión tiene un proceso hasta que llegue al Tribunal Agroambiental, instancia que determina si las observaciones son o no procedentes.

«Hay hechos flagrantes como el hecho de Marinkovic y el hecho burdo de apropiarse de 26 mil hectáreas», sostuvo el director del Planificación del INRA.

Lea también: INRA: Reversión de tierras tituladas por Áñez empieza con 46 predios en Santa Cruz