Instagram quiere sumar más publicidad en la plataforma

Pareciera que Instagram ya ha colmado todas sus secciones con publicidad. Sin embargo, aún quiere ir por más.

Instagram está probando un nuevo formato de publicidad que llegará a la sección Tiendas. Así que los anunciantes tendrán un nuevo recurso para llegar a su audiencia mediante Instagram.

Instagram suma más publicidad en la aplicación

Tal como mencionan en TC, Instagram está probando un nueva formato de publicidad, Ads in Instagram Shop . Sí, anuncios que se concentrarán en la sección Tiendas.

Esta nueva iniciativa de Instagram para impulsar el comercio electrónico permitirá que los anunciantes incluyen un carrusel de imágenes o simplemente imágenes individuales para promocionar sus productos. Por supuesto, esta dinámica solo se aplicará a la app móvil de Instagram.

Y tal como sucede con el resto de la publicidad que se exponen en la app, la cantidad de anuncios se mostrará en base al comportamiento de los usuarios. Así que Instagram dará seguimiento a una serie de factores para que este formato de publicidad dé a los anunciantes el resultado esperado. Y por otro lado, no afectar en demasía la experiencia del usuario saturándolo con anuncios.

Así que buscarán la forma de equilibrar los anuncios con el contenido que comparten los creadores y anunciantes en esta sección. Por el momento, este nuevo formato de publicidad se está probando solo con anunciantes de Estados Unidos. Por ejemplo, en esta etapa se incluye a anunciantes como Donny Davy, Fenty Beauty, Boo Oh, Away, JNJ Gifts, entre otros.

Así que Instagram se está enfocando en categorías como viajes, productos del hogar, belleza, mascotas, entre otras relevantes. Así que es posible que repita la misma estrategia cuando extienda este formato publicitario a otros países.

Instagram aún no ha dado detalles al respecto, así que no hay fecha específica para que Ads in Instagram Shop esté disponible de forma pública para anunciantes de diferentes mercados.