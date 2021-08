Jasmine Camacho-Quinn le da a Puerto Rico la segunda medalla de oro de su historia en Juegos Olímpicos

La corredora boricua Jasmine Camacho-Quinn le dio a Puerto Rico el domingo (hora del este) la segunda medalla de oro de su historia en unos Juegos Olímpicos al ganar el evento de los 100 metros con vallas femenino.

La puertorriqueña de 24 años, que rompió en horas de la mañana el récord olímpico en semis, detuvo el reloj en la final con tiempo de 12.37 segundos.

Jasmine Camacho-Quinn wins gold for Puerto Rico! @TeamUSA ‘s @Ken_AYE_ claims the silver in the women’s 100m hurdles. #TokyoOlympics

Celebrating gold in the Lowcountry! @JCamachoQuinn just took gold in the 100m hurdle in Tokyo! Listen to the celebration of family and friends cheering on the victory! @WCBD #Tokyo2020 pic.twitter.com/ZU8RpiPwJv

— Riley Benson (@RealRileyBenson) August 2, 2021