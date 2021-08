Jhonny Fernández: La relación con el Gobierno central es amigable

Yolanda Mamani C. /La Paz

Llegó a media mañana de ayer a la ciudad de La Paz para la convención nacional de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido del que es presidente. No puede dejar sus celulares porque coordina temas de gestión como alcalde de Santa Cruz, pero se da tiempo para atender a Página Siete.

Es Jhonny Fernández, quien con una amable sonrisa se acomoda en un ambiente de un céntrico hotel para hablar de su gestión como burgomaestre y también de su relación “amigable” con el Gobierno central.

Como alcalde, el tema que más le preocupa a Fernández es atender la crisis sanitaria a causa de la pandemia. No está de acuerdo con el retorno a clases semipresenciales y está alerta por la posible presencia de la variante Delta en Santa Cruz.

Como autoridad y líder de un municipio, asegura que tiene una relación amistosa con el gobierno de Luis Arce y dice que es hora de dejar la confrontación política. Y como líder de la UCS impulsa el relanzamiento de su partido. También habla con orgullo de sus dos hijos que siguen sus pasos en la política.

¿Cómo está su relación con la administración de Luis Arce?

La relación con el Gobierno central es amigable, estamos trabajando en programas y proyectos, creo que esa es la conducta que debemos tener todos porque los tres poderes del Estado: el poder nacional, departamental y municipal deben ir de la mano en función del bienestar del ciudadano. Aquí no tenemos que tener mezquindad y debemos pensar más en el ciudadano, y los programas y proyectos que el Gobierno nacional tenga y sean favorables a Santa Cruz, van a ser bienvenidos. Llegó la hora de dejar a un lado la confrontación política partidaria e ideológica y lo que tenemos que hacer es construir una nueva forma de hacer política buscando el bienestar de los ciudadanos.

¿Qué opina del anuncio del Presidente de coordinar de forma directa con las alcaldías la distribución de las vacunas?

Mientras más posibilidad tengamos de ampliar el universo de lugares donde se tenga la vacunación, está bien. Yo creo que no es mala la medida, pero lo único que hay que ver es que todos los municipios tengan las mismas condiciones. Nosotros, como Santa Cruz, le damos la bienvenida y tenemos la capacidad de hacerlo.

¿El municipio de Santa Cruz tiene recursos suficientes para enfrentar la pandemia?

Sí, desde que entramos a la Alcaldía uno de los pilares de nuestro plan de trabajo es tener todas las herramientas, equipamiento, personal en el plan de diagnóstico y contingencia contra el coronavirus. Como alcalde de Santa Cruz le quiero decir que tenemos todo previsto para cualquier otro golpe que nos dé el coronavirus, ya sea una nueva cepa que entre.

Por ejemplo, cuando entré como alcalde había 34 unidades de terapia intensiva, ahora tenemos 53 y estamos comprando 15 más. Hemos comprado pruebas antígeno nasales y medicamentos hasta fin de año.

Hace unas semanas anunció la compra de vacunas, ¿continúa con esa meta o se esperará la dotación del Gobierno?

Nosotros bajamos la guardia en ese tema porque el Gobierno ha garantizado la suficiente dosis de vacunas. El Gobierno nos ha garantizado y si ahora nos pide que los municipios entreguemos (las dosis) será porque nos garantiza tener la cantidad de vacunas. Yo creo que ahora lo que corresponde es equipar los hospitales, comprar insumos, remedios, tener dinero para el capital humano que se necesita.

¿Se ha confirmado la presencia de la variante Delta en la ciudad de Santa Cruz?

No se ha confirmado, pero los síntomas nos preocupan porque no solamente es de algunos galenos que han caído con estos síntomas, también hemos detectado en seis distritos. Esos síntomas son muy parecidos a los de la cepa Delta que ya está en otros países, por eso, como alcalde, he declarado una alerta sanitaria para que desplacemos la cantidad necesaria de medicamentos y personal y tener todo el equipamiento e insumos que se necesiten para este caso. Dios no quiera que se presente esta cepa, pero nosotros vamos a estar preparados.

¿Está de acuerdo con el retorno semipresencial a las clases?

Yo estoy en desacuerdo con eso. Santa Cruz no está preparada para que vuelvan los niños a las aulas, porque tenemos aún muchos casos que están apareciendo de la anterior cepa del coronavirus. Por ejemplo, en algunos distritos, de cada cien pruebas, 10 son casos positivos, por eso no sería una buena medida el abrir las clases presenciales en las aulas, yo creo que todavía no hemos logrado controlar lo del coronavirus. Así que hay que ir con calma, esperar un poco y seguir con la vacunación masiva.

¿Cómo se encuentra Unidad Cívica Solidaridad?

Hemos convocado a una convención nacional para actualizar el registro de militantes, abrir oficinas en todo el país, hacer conocer nuestro nuevo modelo y propuesta nacional en lo político, económico y social. Nosotros planteamos una apertura democrática a todos los sectores sociales, a todos los políticos que quieran construir un nuevo modelo de país, donde garanticemos la paz, un país abierto a las inversiones, con apertura democrática, donde el oriente y occidente se unan para lograr una reactivación económica favorable y un nuevo modelo donde la legitimidad de los dirigentes locales también tenga protagonismo a nivel nacional. Tenemos hasta fin de año para actualizar la lista de militantes ante el Tribunal Supremo Electoral y dar a conocer la nueva estructura programática.

¿Cómo trabaja UCS en el Legislativo?

Tenemos representación parlamentaria. Tenemos cinco diputados y una senadora suplente que es mi hija, Paola Fernández.

Los parlamentarios están haciendo un trabajo político programático con Creemos, pero si hay parlamentarios de otras tiendas, bienvenidos. Queremos unir esfuerzos con nuestro proyecto país y todos los que quieran sumarse.

Dos de sus hijos siguen sus pasos en la política, ¿cómo se siente al respecto, cuáles son sus expectativas?

(Sonrisas) Nosotros motivamos. Mi padre me motivó a mí para estar donde estoy ahora.

Yo no quiero que desaparezca este proyecto, pero no se trata de que los Fernández manejen, se trata de que los Fernández ayudemos a que se construya un nuevo modelo de hacer política. Mi hijo está empezando, está experimentando, quizá no sabe lo que le depara el futuro, pero le está enseñando ese legado de Max Fernández.

HOJA DE VIDA