Juan Carlos Zurita, el joven cruceño que conquistó a un millón de seguidores al ritmo del rap romántico

Fuente: paginasiete.bo

La primera vez que Juan Carlos Zurita publicó una canción en redes sociales fue hace cinco años; empezó con una melodía instrumental de uso libre en internet, escribió la letra, la grabó con el celular y luego de una edición la publicó en redes sociales. Desde entonces no para y ya ha conquistado a un un millón de jóvenes y adolescentes al ritmo del rap romántico.

Zurita, mejor conocido como Mc J Rap, cruceño de 21 años, se dedica a la música desde los 15, cuando subió sus primeros videos. En Facebook cuenta con más de un millón de seguidores que lo escuchan desde Perú, Colombia, México, Bolivia.

“La gente fue escuchando mis canciones y se quedó. Me decían que ‘siga adelante’. Fue llegando de poco a poquito y se fue quedando. No llegó de golpe”, destaca el joven rapero. Sin embargo, antes de los seguidores, la producción de música no fue tan sencilla.

Zurita cuenta que hace años que le gusta el género de rap, por lo que e investigó cómo grababan los artistas, así descargó un programa de videos, pero para editar sonidos. “Descargaba instrumentales de uso libre de internet y con esa base escribía las canciones, después me grababa con el teléfono, me encerraba en el cuarto y me grababa con el mismo celular”, recuerda.

Un buen día, él pasó esos archivos del celular en el programa de videos, acomodó letra y música, reguló el volumen y le puso un fondo visual. “Lo subí a YouTube y lo compartí en mi Facebook. Llegaron unas 100 personas con buenos comentarios, que me motivaron, por eso seguí”, destaca hoy.

Para el joven rapero, al principio fue complicado, con 15 años y el desconocimiento de cómo hacer mezclas, sonidos, edición. “Sacaba escenas de novelas y le ponía a mi música de fondo. Casi no salgo en los videos, solo tengo un videoclip oficial”.

Pero aun así, con todas esas limitantes, luego de cinco años de dedicación acumuló más de un millón de fans, que van desde los 13 a los 25 años. En Facebook cuenta con más de un millón de seguidores, en Instagram tiene alrededor de 18 mil seguidores, en YouTube 22 mil, y cada mes más de 10 mil personas lo escuchan en la plataforma Spotify.

Además, ha realizado colaboraciones con artistas de otros países y con uno de los más reconocidos en Bolivia. “Es un poco increíble, saber que antes yo escuchaba a artistas y ahora he tenido la oportunidad de colaborar con ellos. Es para mí un logro genial. Tengo colaboraciones con Elías Ayaviri, que es el más grande de Bolivia dentro del rap romántico», destaca.

Elías Ayaviri es un músico chuquisaqueño, que desde hace cuatro años lidera la lista de YouTube de los canales con más seguidores en Bolivia, se encuentra en cuarto lugar, con más de dos millones de suscriptores y cerca de 400 millones de visitas.

Zurita estudia comunicación social en la Universidad Gabriel René Moreno y explica que eligió esa carrera porque considera que es una de las que más se acerca a la producción, para aprender sobre lo que le gusta: la música.

“Quería estudiar producción musical, pero en Bolivia no hay una universidad que te brinde esa carrera. Creo que hay sonido, pero es privada y no tengo los recursos para pagar una privada, por eso elegí esta carrera”, cuenta.