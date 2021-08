Jurista: Corte IDH cierra por “dos lados” otra reelección de Evo

El exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Jaime Aparicio explicó que uno de los considerandos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación a que la reelección indefinida no es un derecho humano, pone un “candado” por dos lados a otra candidatura de Evo Morales.

La respuesta a la opinión consultiva ante la institución de la OEA se conoció oficialmente el viernes. Pese a ello, el Gobierno insiste en que es un “tema cerrado”; sin embargo, todavía existen otras voces del oficialismo que señalan que la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2019 fue legítima y legal.

“Uno de los considerados de la opinión (consultiva) define reelección indefinida como toda elección que excede de los dos periodos consecutivos (…). A partir de eso, es considerado reelección indefinida cualquier otro intento de reelegirse. Eso está en el documento pero, además, dice que es inválida toda extensión que se hace durante el mandato del beneficiario”, explicó Aparicio en el programa A media mañana de Los Tiempos y el Grupo Centro.

Agregó que, “por dos lados, esto le pone un candado a cualquier intento del señor Morales de buscar una cuarta reelección”.

Compatibilizar fallo

En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que remitirá “en breve” un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para “compatibilizar” el fallo de la Corte IDH.

“Ese criterio no tiene sentido. ¿Qué van a compatibilizar? Ellos hicieron algo que nunca tenían que hacer”, respondió Aparicio y agregó que, por lo contrario, lo que debería pasar es iniciar un juicio de responsabilidades contra los exmagistrados del TCP.

“Este TCP no tenía esa facultad ni esa competencia. Ese tribunal ha violado una disposición que se enmarca en el derecho internacional y su resolución es nula de pleno derecho, no conviene marear la perdiz hablando de retroactividad o si es vinculante o no”, dijo.

Respuesta de Evo

El fin de semana, Evo Morales también se refirió al tema y dijo que no está “preocupando” de presentarse como candidato presidencial en 2025. Adelantó que el MAS tendrá elecciones internas.

“Es una opinión consultiva, no es una sentencia, y se magnifica en primeras planas. ¿Por qué tanto miedo al Evo?”, señaló durante una entrevista con radio Kawsachun Coca.

“No estoy preocupado en ser candidato, habrá elecciones internas. El que gane que se respete. Algunos desde ahora en campaña para que no sea candidato en 2025”, añadió y dijo también que por el momento no habrá debate sobre las candidaturas. Sin embargo, no dejó en claro si volverá a ser candidato en las próximas elecciones generales.

TCP y la sentencia 084/2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la sentencia 084/2017, avaló la candidatura de Evo Morales a un cuarto mandato consecutivo en las fallidas elecciones de 2019.

El dictamen del TCP, establecido en noviembre de 2017, declara la aplicación “preferente” del artículo 23 de la Carta Americana de Derechos Humanos en la Constitución de Bolivia. La norma indica que sólo la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede interpretar lo que establece la Convención.

El pedido de la opinión consultiva fue planteado por Colombia en octubre de 2019.