La crítica de la presidenta de Tomayapo a los jugadores tarijeños

“Apostamos por nuestros jugadores (tarijeños) y no están respaldando el esfuerzo que estamos haciendo, el riesgo que estamos corriendo al apostar por ellos. No generalizó porque hay algunos que sí realmente se nota la predisposición, pero hay otros que no”, puntualizó Danitza Soliz al responder sobre el bajón en el rendimiento del equipo, que acumula siete fechas sin conocer la victoria.

La presidenta de Real Tomayapo analizó el momento gris que vive el equipo tarijeño dentro de la principal categoría del fútbol boliviano, donde acumula seis derrotas consecutivas y el reciente 1-4 en casa ante Royal Pari terminó de activar todas las alarmas.

Precisamente esta última derrota causó un cimbronazo en Real Tomayapo, a tal punto que consigo trajo repercusiones, además de decisiones inmediatas en el club. La primera decisión pasa por definir el futuro del argentino Jorge Córdoba, a quien el entrenador Álvaro Peña puntualizó que no lo tomará en cuenta, luego del cruce de palabras que tuvieron cuando el delantero dejaba el campo de juego durante el partido con Royal Pari.

De forma extraoficial se filtró la información de que el jugador y el club llegaron a un acuerdo para la rescisión de contrato. Si bien la dirigencia no confirmó esta noticia, pero lo cierto es que todo apunta a que terminó el ciclo del jugador en el club. Además de que el propio Córdoba ya había mostrado la predisposición de dejar el equipo, reconociendo que no pasaba por un buen momento futbolístico y que para no perjudicar al club estaba dispuesto a marcharse sin poner obstáculos.

Con la marcha inminente de Córdoba, Tomayapo pierde a un delantero en una zona donde es la principal falencia del equipo por bajo rendimiento. “Robles es el mejor delantero en este momento”, señaló Peña, refiriéndose a la poca productividad de los atacantes del equipo y que obliga al marcador central a trepar al área contraria para tener presencia ofensiva, imagen que se ve desde cuando Horacio Pacheco estaba al frente del club.

El proyecto de Tomayapo inició con apostar por los jugadores tarijeños

De estos temas y otros más habló la presidenta de Tomayapo en dialogó con radio Libertad, donde la titular del equipo tarijeño descargó su molestia contra los jugadores tarijeños que no vienen teniendo un buen rendimiento.

* Pusimos al entrenador idóneo a la cabeza del club: “Hemos puesto la persona idónea a la cabeza del equipo, un entrenador con mucha experiencia. Lamentablemente los resultados no se están dando. Vamos a evaluar, hemos conversado un poco (con el cuerpo técnico) pero hoy (por ayer) tenemos una reunión para tomar algunas decisiones más concretas”.

* Hay jugadores que no rindieron: “A pesar de la oportunidad que se dio, hay varios chicos que no han rendido de acuerdo a lo que se esperaba. Por lo tanto vamos a ver la posibilidad de traer algunas otras alternativas que puedan apoyarnos un poquito más y que tengan la actitud que estamos buscando”.

* Aviso de cesión de jugadores: “Vamos a ver la alternativa si hay la posibilidad de darles a préstamo (a otros equipos), en caso de que algunos chicos no vayan a tener minutos en el club y tampoco se los quiere perjudicar. Eso sería lo más óptimo”.

* Situación económica del club: “Hemos cumplido en su totalidad al plantel, no se les debe un peso a ninguno de los jugadores, ni a ningún otra institución. En el tema económico hemos sido bastante responsables”.

“Pretendemos que la institución sea sólida a lo largo del tiempo y para eso hay que ser responsables en el tema económico y lo estamos siendo”.

* ¿A que le atribuyen el bajo rendimiento del equipo? “Hay cierto conformismo que se notó en cancha, esto no debería ser así. Somos un club que cumple y por lo mismo vamos a exigir cumplimiento dentro del campo de juego”

“Lamentablemente hemos apostado por nuestra gente, por nuestros jugadores, por chicos que sabemos que en algún momento no tuvieron la oportunidad (de jugar en primera división) y no están respaldando el esfuerzo que estamos haciendo, el riesgo que estamos corriendo al apostar por ellos. No generalizó porque hay algunos que sí realmente se nota la predisposición pero hay otros que no”.

“En el mediocampo tenemos jugadores que vienen rindiendo y lo propio en la defensa. Nuestra debilidad desde el inicio fue los delanteros, en ese sentido vamos a traer jugadores para reforzar la parte ofensiva”.