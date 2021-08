La Gobernación de Tarija no cofinanciará proyecto del FPS por falta de información

La Secretaría de Obras Públicas advirtió que los proyectos no tienen estudio a diseño final, información que solicitó la Gobernación y los entes financiadores, y que el FPS no ha entregado

La Gobernación del departamento de Tarija mantiene su decisión de no cofinanciar los proyectos de agua y alcantarillado que prevé ejecutar el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) en el Distrito 13. La decisión obedece a que la entidad gubernamental negó información sobre el proyecto, lo que generó dudas sobre el mismo. Además, se indicó que entidades internacionales destinaron recursos para esas obras, por lo que el FPS puede asumir el proyecto sin aportes de la Gobernación.

La secretaria de Obras Públicas, Sandra Zubieta, manifestó que en reiteradas oportunidades solicitó al FPS que remita la información detallada de los proyectos de agua potable que pretende ejecutar en concurrencia con la Gobernación y la Alcaldía de Tarija, con el fin de conocer los alcances y características de los mismos.

“Necesitamos saber, por ejemplo, de dónde saldrá y dónde desembocará el agua potable, ¿vamos a echar a las quebradas y seguir contaminándolas? En ese sentido, como técnicos, necesitamos conocer los proyectos, pero lamentablemente hasta la fecha no nos entregaron y no tenemos una respuesta clara del FPS”.

Zubieta reveló que desde el FPS se advirtió que estos proyectos no tienen estudios a diseño final y por lo tanto no existe un objetivo claro y contundente que beneficie a la población de los distritos que reclaman la ejecución de las obras. Pese a estas observaciones, los proyectos fueron licitados y adjudicados en contra de la normativa vigente del país.

La Secretaria recordó que el costo de los proyectos en la etapa de licitación ascendía a 62 millones de bolivianos, sin embargo, la adjudicación se dio por 42 millones de bolivianos. Lo que implica que ese presupuesto puede ser cubierto por los financiadores, sin la necesidad de que la Gobernación de Tarija destine recursos.

“Existe un financiamiento entre el Banco Europeo de Inversiones (BIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), exclusivamente para estos proyectos, por la suma de 40 millones de bolivianos. Si el proyecto cuesta ese mismo monto, ya no necesitan recursos de la Gobernación, porque el FPS puede cubrir el saldo de dos millones de bolivianos”, aclaró Zubieta.

La Secretaria de Obras Públicas exhortó al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social a no politizar el tema desinformando a la población respecto a la necesidad de financiamiento.

“No pueden seguir mintiendo a la población, indicando que por culpa de la Gobernación no se ejecutarán estos proyectos. No solo nosotros estamos solicitando la información de los proyectos, también el ente financiador está requiriendo la misma documentación y el FPS no la tiene”.

Finalmente, la funcionaria ratificó la respuesta que dio el ejecutivo departamental al FPS, de que la Gobernación desiste de financiar este proyecto por la falta de información, la iliquidez del Gobierno Departamental y porque el proyecto cuenta con el financiamiento suficiente para cubrir sus costos.

Entre tanto, el alcalde Johnny Torres, informó que se reunió con los concejales y representantes de los barrios que se beneficiarán con los proyectos de agua potable y alcantarillado del FPS.

“El Municipio garantiza el total de su contraparte, lo que necesitamos es que el FPS comience, porque el convenio dice que el FPS licita, adjudica, paga el anticipo y el planillaje hasta el 50 por ciento del avance físico. Una vez que el FPS ha llegado al 50 por ciento, recién ingresa el Municipio con su contraparte”, explicó la autoridad municipal´, a tiempo de recalcar que la contraparte de la Alcaldía es poco más de seis millones de bolivianos.

Cabe recordar que la pasada semana los beneficiarios del proyecto realizaron una marcha y vigilia afuera del FPS; institución que se comprometió a iniciar las obras el 10 de septiembre.