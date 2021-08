La homofobia de Quintana

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante un discurso en un seminario político de su partido en el departamento de Santa Cruz, afirmó que cuanto más homosexuales y lesbianas exista en el Movimiento Al Socialismo serán bienvenidos.

Fuente: eju.tv / Video: Sin Compostura

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en uno de los discursos que emitió en su visita al departamento de Santa Cruz, enfocó su mensaje en engrosar las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) con los miembros de la comunidad LGBTIQ, que engloba a las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queers.

«Cuantos más lesbianas y más homosexuales existan en el MAS, bienvenidos compañeros, aquí los vamos a abrazar y los vamos a mimar«, remarcó la exautoridad desatando los aplausos y las risas de los presentes.

Luego de lo dicho, Quintana observó que habían personas que no aplaudían y sostuvo que no necesitaban aplaudir y fue ahí que aseveró que dentro de la ideología del partido azul se defienden las condiciones humanas y no hay sometimiento a los prejuicios sexuales.

Es así, que en el programa «Sin Compostura», el periodista Carlos Valverde, se refirió a este discurso de Quintana, cuestionándose: «¿A quién crees que engañas Juan Ramón Quintana?

Para Valverde, este discurso es una propaganda pobre y homofóbica, porque él afirma que el verdadero sentido de la no homofobia es que no hay necesidad de decir que tienes un amigo homosexual, lesbiana, etc. A las personas hay que reconocerlas como seres humanos.

«No hay que propagandizar que tengo un amigo, gay, lesbiana, trans, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Liberarse de su homofobia», dijo Carlos Valverde.

Actualmente, las personas no quieren que los mimen por tener una inclinación sexual, simplemente desean ser aceptados y los reconozcan como seres humanos y no así como especiales.