La opinión de la Corte IDH allana vía para enjuiciar a Evo Morales por tres delitos

Juan Pérez Munguía / La Paz

Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinara que la reelección presidencial no es un derecho humano, el exmandatario Evo Morales puede ser denunciado por incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y crímenes de lesa humanidad ante tribunales internacionales, según expertos.

El MAS desahucia cualquier intento de enjuciar al expresidente y líder de su partido.

El analista político Manfredo Bravo manifestó con la resolución de la Corte IDH queda claro que Morales y su cúpula son responsables de la crisis desde 2017. Incluso -dijo- de los hechos de 2019.

“Se abusó del poder llevándonos a un proceso que afectó la democracia. La inestabilidad política es consecuencia de la violación a la Constitución, al repostularse, a pesar de que su candidatura era inconstitucional. Todo lo que ha pasado en 2019 es responsabilidad de Morales y su gobierno, porque él ha forzado un proceso, después de perder un referéndum vinculante ”, sostuvo.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé señaló que el exmandatario puede ser procesado por delitos de lesa humanidad ante instancias internacionales. Ello porque hubo muertes antes y después de su renuncia en 2019.

El jurista explicó que los escenarios para denunciar este tipo de hechos delitos son la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Él (Morales) ha sido uno de los principales incitadores de bloqueos para que no ingresen alimentos”, dijo.

El jurisconsulto Carlos Börth coincidió con que el expresidente es responsable de la crisis política de 2019. “Es responsabilidad directa de Evo Morales y su entorno, y además ha generado la polarización del país y si bien no derrotas electorales para el MAS, sí conflictos internos”, aseveró.

Börth explicó que el expresidente puede ser sujeto a un juicio de responsabilidades por el delito de incumplimiento de deberes. El motivo de este proceso se originaría en que no respetó la Constitución que le impedía ser candidato en 2019, amparado en una sentencia del TCP. “Morales como presidente y funcionario público tenía como primera obligación cumplir y hacer cumplir la CPE. En esa perspectiva sería un juicio de responsabilidades”, fundamentó.

Para forzar la tercera reelección de Evo Morales, la pasada gestión del MAS gastó al menos 397 millones de bolivianos en el referendo de 2016, las primarias de 2019 y las elecciones, que fueron anuladas.

Bascopé dijo que los exmagistrados del TCP son los principales responsables del daño económico al Estado por los tres procesos plebiscitarios. Sin embargo, también pueden ser sujeto de una denuncia por este tipo penal el expresidente Morales. “El delito de daño económico al Estado tiene responsables”, añadió.

El presidente del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, adelantó que esta semana coordinará con los partidos políticos de la oposición para que se planteen juicios de responsabilidades contra Morales.

Ante los pedidos de juicios contra Morales de líderes de la oposición, el gobierno descartó la posibilidad. “Para llevar a juicio de responsabilidades a Evo Morales tienen que conseguir dos tercios en la Asamblea Legislativa. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que el MAS va a autorizar un juicio de responsabilidades contra Evo Morales?”, dijo Lima a Cadena A el pasado viernes.

El diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce afirmó que tema de la reelección fue cerrado con la Ley de Elecciones del año pasado. Agregó que la determinación de la Corte IDH no tiene carácter vinculante, por lo cual no hay delitos por los que se pueda procesar al expresidente.

“Esta opinión consultiva no es vinculante, no dice Bolivia, no dice Evo Morales, es una opinión general. Tampoco tiene carácter retroactivo y quien tiene que pronunciarse sobre su validez es el TCP. Querer procesar a Morales no tiene sentido”, dijo.

Punto de vista

Williams Bascopé Constitucionalista

“Ningún proceso prosperará acá”

Lamentablemente aquí en Bolivia no va a prosperar ningún proceso contra Evo Morales; aunque tenga un montón de denuncias. Tampoco los juicios políticos, porque la oposición no tiene los dos tercios que necesita en la Asamblea Legislativa. La justicia está totalmente inclinada y vendida al gobierno actual.

Tienen más perspectiva de avanzar los procesos que se presenten en tribunales internacionales. Las instancias para esto son la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargadas de tratar las vulneraciones a los derechos de un conjunto de la población.

Punto de vista

Mamfredo Bravo Analista político

“MAS seguirá con la persecución”

En Bolivia hay una posición ideológica y dogmática con relación a los objetivos políticos que tiene el MAS, que lo utiliza para generar esta inestabilidad que estamos viviendo hoy en el sistema democrático. Nuestra democracia está afectada a consecuencia de los abusos de poder que se hicieron, desde el momento en que el expresidente Evo Morales vulneró la Constitución.

En tal sentido, la crisis política de cinco años es a causa de que el partido de gobierno no respetó la voluntad popular. Tras la resolución de la Corte IDH, el oficialismo continuará la persecución política contra la oposición.

“Todo lo que ha pasado en 2019 es responsabilidad de Morales, porque él ha forzado un proceso después de perder el 21F”.

Mamfredo Bravo, analista

“Como presidente tenía como primera obligación cumplirla CPE, al no hacerlo, se expuso a juicio de responsabilidades”.

Carlos Börth, analista

“La opinión consultiva de la Corte IDH no es vinculante, no dice Bolivia, no dice Evo Morales, es una opinión general”.

Héctor Arce, MAS