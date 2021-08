La Paz: Canchas con montañas de tierra y procesos en inicio de la Primera A

Respecto a esta acción, Luna aseguró que esto genera un daño económico a la AFLP. “El mantenimiento de las dos canchas anualmente está alrededor de 12.000 a 15.000 dólares y como están las canchas, la dejaron como un potrero, pisotearon la cancha, nuestro personal técnico pidió que no se utilice la cancha”.

Los futbolistas y árbitros quitaron la tierra antes de jugar.

Foto: Jornadas Deportivas

Además aseguró que “es toda una logística que ayer (sábado) se botó por la borda en total desconocimiento de las actividades futbolísticas y de mantenimiento de las canchas”.

Por éste y otros temas, Luna aseguró que a partir de mañana se iniciarán acciones legales. “Nos sorprendimos cuando averiguamos que no hay algunas denuncias; es más, hay fiscales que van a la asociación cuando no hay denuncias ni procesos; entonces, ¿de dónde salen los policías?, ¿a título de qué van? Todo esto se tomó en cuenta”, apuntó. “Mañana (hoy) empiezan las acciones legales de clubes en contra de estos señores que están invadiendo propiedad privada, una institución, es un grupo de seis clubes que piensan que son la mayoría ante otros 45. Lamentablemente todo financiado y apoyado por la Federación Boliviana de fútbol”, dijo Luna.

Mollinedo respondió: “Ellos se manejan con procesos y denuncias, seguro me harán uno por allanamiento. En lugar de hacer gestión deportiva todo lo hacen por proceso legal”.

Del torneo que inició este sábado, con el aval de la FBF, saldrán los representantes de La Paz en la Copa Simón Bolívar, mientras que el otro que se juega paralelamente ya lleva ocho fechas pero no tiene ningún premio a algún torneo nacional.

Mollinedo aclaró que sólo un equipo tuvo problemas con no tener a sus jugadores. “Ramiro Castillo era el único que no podía jugar porque tiene una multa que viene de la FIFA, por un juicio. No pueden ni habilitar jugadores ni nada”, apuntó.

El presidente avalado por la FBF también aclaró que se jugó la primera fecha con lista de buena fe, debido a que no tienen ingreso a la oficina de la AFLP.