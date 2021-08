La Paz: De 7 macrodistritos, en dos no enviarán a sus hijos a las aulas

Fuente: paginasiete.bo

Anahí Cazas /La Paz

Padres de familia de los macrodistritos Sur y Max Paredes anunciaron que no mandarán a sus hijos a las aulas por miedo a los contagios y la falta de infraestructura. El Gobierno aseguró la modalidad semipresencial no es obligatoria.

“Decidimos que nuestros hijos no vuelvan a las clases semipresenciales porque no tenemos las garantías para volver a nuestras unidades educativas”, explicó ayer el presidente de los padres de familia del macrodistrito de la zona Sur, Martín Ibáñez.

“Ningún colegio de la zona Sur volverá (este lunes) porque no hay garantías. Lamentablemente quieren obligar a los directores de las unidades educativas para que instruyen el retorno a las aulas. No permitiremos esta medida y no mandaremos a nuestros hijos a los colegios”, sostuvo el representante.

En el macrodistrito Max Paredes, los padres de varios estudiantes determinaron la misma medida. “Hemos decidido no mandar a clases a nuestros hijos en caso de no tener una garantía desde el Ministerio de Educación”, dijo uno de los papás.

Este rechazo ocurre dos días después del anuncio del director departamental de Educación, Carmelo López, quien anunció el retorno a las aulas en las laderas de la urbe paceña.

“En La Paz y El Alto se habilitan desde este 2 de agosto las clases semipresenciales. En el casco urbano de La Paz no se habilitarán, no es posible por la covid. Sí se aplicará en el contorno de la ciudad, zonas periféricas. También en El Alto habrá clases semipresenciales”, señaló López.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, indicó que la migración de la modalidad a distancia hacia semipresencial y presencial es paulatina en todo el país, además de que aseguró que no es obligatorio que los padres de familias manden a sus niños a las aulas de sus colegios.

“No es evidente que el lunes 2 de agosto todos vuelvan a las clases presenciales, no es ese el panorama. En algunos lugares se combinarán las modalidades, no obligaremos a los padres a enviar a sus hijos en tanto haya inseguridad”, explicó ayer Quelca.

De acuerdo con el ministro de Educación, el Gobierno aplicará mecanismos para que ningún estudiante quede rezagado de la actividad educativa.

La autoridad aseguró que en las laderas y las zonas alejadas de El Alto, muchos colegios ya aplican las clases semipresenciales. “Se hará la verificación para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad”, sostuvo.

El magisterio rechaza la medida. “Es una medida arbitraria. No estamos de acuerdo con esa disposición, aunque aún no se dio a conocer una instructiva de forma oficial”, sostuvo a Página Siete el ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Leandro Mamani.

El dirigente explicó que con esa medida “existe un enorme riesgo” de contagios entre los estudiantes y el plantel docente. Advirtió que se pueden generar focos de infección al interior de las unidades educativas.

Para el retorno a las clases semipresenciales, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) paceño emitió seis requisitos. Una de las principales exigencias es que todos los familiares del estudiante, así como los profesores, personal administrativo y directores deben estar vacunados contra la Covid-19.

“Si la Dirección de Educación puede cumplir con todos estos parámetros, evidentemente se puede retornar a las clases”, aseguró el jefe de epidemiología del Sedes paceño, Mayber Aparicio.

Entre los otros requisitos están la capacitación a los alumnos y profesores sobre las medidas de bioseguridad y la desinfección constante de ambientes.

Hasta la última semana de julio, el 34% de los colegios aplican la modalidad semipresencial, mientras que el 28% cumple la modalidad presencial. Entre ambos suman un 62%.

Respecto a los reclamos por la falta de condiciones en la infraestructura, la Alcaldía de La Paz informó que en ninguno de los 226 establecimientos educativos fiscales y de convenio que están bajo su responsabilidad hubo suspensión de los servicios básicos de funcionamiento.

Sugerencias y distribución de los colegios