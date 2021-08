La pobreza flagela a Lizbeth, una mamá que escapó con sus 3 hijos de los golpes de su pareja

La joven mamá deambula por las calles de Cochabamba en busca de alimentos para sus pequeños. Hace pocas semanas fue acogida por una familia que le brinda un albergue temporal.

Fuente: ANF

Hace cinco meses Lizbeth de 25 años se armó de valor y escapó de los golpes e insultos que le propinaba su pareja y padre de sus tres hijos de 5,3, 2 años y un bebé que viene en camino. La joven mamá pensó que con su huida las cosas mejorarían para su familia, no fue así.

Cansada de soportar golpes, humillaciones, insultos y hasta el maltrato de sus pequeños, Lizbeth escapó de Tarata, donde vivía con su pareja hace varios años, hacia la ciudad de Cochabamba. En la ciudad arrendó un pequeño cuarto, al poco tiempo el padre de sus retoños la encontró y la acosaba para volver, e incluso llego a amenazarla y golpearla pese a su gestación.

Lizbeth relata a la ANF que en los últimos tiempos su expareja se dedicó a consumir bebidas alcohólicas y muchas veces pierde la noción del tiempo, tampoco reconoce a sus pequeños por lo que no les pasa dinero para su manutención.

“Mi expareja me pegaba mucho, por eso me he separado, ahora que toma no reconoce ni a sus hijos, lo peor es que no se puede contar con él, no me ayuda con mis hijitos. Si le reclamo me puede pegar, es muy violento”, dice temerosa.

La joven no consigue trabajo por su embarazo y fue desalojada de la habitación que arrendaba. Pasó días en la calle junto a sus pequeños hasta que una vecina la acogió de forma temporal.

“No estoy trabajando, nadie me quiere dar trabajo por mi embarazo, tampoco tengo a quién dejar a mis hijitos”, comenta. Dice que al ver a sus hijos hambrientos decidió salir a las calles a pedir ayuda para conseguir dinero y alimentar a sus pequeños. A veces no consigue la suficiente ayuda y tiene que recorrer largas distancias a pie cargando a su hijo de dos años y llevando a rastras a los otros dos de cinco y tres años.

“Salgo con mis hijitos a las calles a pedir monedas y con lo que me regalan les doy de comer”, señala. La preocupación de la joven aumenta porque se acerca el nacimiento de su cuarto bebé y no tiene nada para recibirlo. “En tres meses va a nacer y no tengo víveres ni dinero, tengo miedo”, cuenta afligida.

La joven está desesperada y pide la ayuda de la población. Necesita alimentos secos para garantizar su sobrevivencia y la de sus niños. Pueden contactarla llamando a los números: 60756314 – 65319324 o dejar cualquier ayuda en el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, que está situado en la calle Esteban Arze casi Jordán, Galería Cervantes, tercer piso oficina 1 en Cochabamba.