La Unión Europea reimpuso restricciones de viaje a los Estados Unidos e Israel por el rebrote de coronavirus

08-11-2018 Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea POLITICA EUROPA INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA EUROPA COMISIÓN EUROPEA

Fuente: Infobae

Soledad Cedro

La decisión del Consejo de la Unión Europea (UE) de retirar a seis países de la lista de estados seguros implica que sus ciudadanos ya no pueden viajar a la UE por placer, sino que solo lo pueden hacer por motivos esenciales.

La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advierte de que un Estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión.

La pandemia parece ser el cuento de nunca acabar. Cuando parecía que con la vacuna comenzaba el principio del fin, una cuarta ola de contagios incentivada por la contagiosa variante Delta, ha hecho que los hospitales de los Estados Unidos vuelvan a verse repletos de pacientes con COVID 19. Las terapias intensivas están a tope y en estados como Florida, las morgues empiezan a no dar abasto.

Y la Unión Europea lo ha notado. Por eso, ahora le pide a sus países miembro que reimpongan restricciones a los viajes no esenciales entre Estados Unidos y los países europeos.

Cada país es autónomo de decidir cómo quiere manejar la situación, pero hasta ahora la mayor parte de ellos ha acatado las recomendaciones de la unión. Las restricciones varían desde una prohibición de viaje hasta el requisito de un examen negativo de COVID-19 para ingresar, pasando por cuarentenas obligatorias, según el país.

Junto a los Estados Unidos, las nuevas restricciones aplican también para Israel, Kosovo, Líbano, Montenegro y Macedonia del Norte.