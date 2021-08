Lampe: «No tuve partidos encima, pero no me preocupa porque físicamente estoy bien»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

«Estoy bien físicamente», repitió el portero boliviano Carlos Lampe, quien llegó anoche a La Paz para unirse a la concentración de la Selección boliviana de fútbol que el jueves 2 de septiembre recibirá a su par de Colombia, desde las 16:00, en el estadio Hernando Siles, por la fecha nueve de la Eliminatoria sudamericana.

Lampe, quien no tuvo minutos de juego en Vélez de Argentina, habló brevemente con la prensa, ayer en el aeropuerto de El Alto. «Físicamente estoy bien, por ahí no tuve partidos encima en este corto tiempo, pero eso no me preocupa porque físicamente estoy muy bien», resaltó.

Sobre el rival, Lampe advirtió que Bolivia no puede «fallar y tenemos que sacar los puntos», aunque consideró que «seguro que como venimos, podemos robar puntos en algún lugar (en el exterior).

Como adelantó el seleccionador César Farías, el cruceño de 34 años será el guardameta ante Colombia. «Es importante la confianza que él nos da a todos, tuve muchos partidos en el primer semestre, no me preocupa en nada, lo importante es que me adapte a la pelota estos días y llegaré 100% a los partidos», insistió.