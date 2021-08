Legislativos regionales aprobaron 2.613 leyes en 13 años de funciones

La Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba es la que más normas sancionó: 1.029 leyes. Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca están en el promedio de 200 anuales. Oruro y Pando se estancaron.

Fuente: El Deber

Solo Cochabamba representa el 39,4% del total de las leyes sancionadas por las nueve Asambleas Legislativas Departamentales del país en los 13 años de funcionamiento. Estos entes regionales aprobaron 2.613 normas desde que la Constitución creó estos espacios deliberativos. Son pocas las normativas de impacto.

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz sancionó 225 leyes y todas fueron promulgadas por el Ejecutivo regional. Según la Gaceta Oficial departamental, la última norma sancionada es la de Regularización de Deudas Tributarias Departamentales, conocida como el Perdonazo Tributario.

Otra ley destacable es la de Promoción de Inversiones a través de Alianzas Público Privadas en el Departamento de Santa Cruz. Esta norma ya fue promulgada por el gobernador Luis Fernando Camacho. En esta nueva ALD cruceña, que asumió en mayo de este año, fueron sancionadas solamente diez leyes, que según el presidente del Legislativo de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, esta decena de normativas son de impacto y necesarias para la gestión departamental.

“Son leyes importantes, de las pasadas no puedo comentarle. Por ejemplo, la última, que es la Ley Departamental de Regularización de Deudas Tributarias Departamentales es una ley que permitirá a la ciudadanía poner al día sus obligaciones tributarias que tienen con la Gobernación (de Santa Cruz), referente al traspaso gratuito de bienes y herencias, entre otros aspectos”, remarcó Matkovic.

Entre las otras normas se encuentra la Ley del Patrimonio Cultural e Histórico a los Cabildos Indígenas Chiquitanos, Ley de Aprobación de la Escala Salarial Consolidada del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, la Ley de Estructura de Cargos y Escala Salarial de la Asamblea Legislativa Departamental, la Ley para la Adquisición de Vacunas contra la Covid-19, Ley de Patrimonio Cultural al Coro y Orquesta de Urubichá, la Ley de Remuneración de Asambleístas Suplentes, la Ley Modificatoria a la Ley Departamental Nº 214 de Organización del Ejecutivo Departamental y la Ley de Estructura de Cargos y Escala Salarial del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Esta fue la primera en ser sancionada y también la primera en ser promulgada por el gobernador Camacho.

Guerra política

Son 28 asambleístas departamentales en Santa Cruz. De esos, 11 representan a la alianza Creemos y 11 también del MAS. Uno es de la agrupación ciudadana Alianza Solidaria y Popular (ASIP) y cinco son representantes de los pueblos indígenas.

Muriel Cruz es asambleísta departamental por el MAS. La legisladora regional admitió que la composición de fuerzas evita que haya un trabajo más tranquilo para la aprobación de leyes. Cruz culpó a Creemos de evitar que el MAS presente sus propuestas.

“El MAS trabaja por el bien de la población y nosotros impulsaremos leyes a favor de la gente, no solo para grupos minoritarios que tienen sus intereses políticos. Estamos conscientes de que como bancada del MAS tenemos que hacer buena gestión”, dijo Cruz.

La ALD de La Paz es la que más asambleístas tiene. Son 45 curules y es el ente legislativo regional que más gasto realiza en el país en el pago a sus representantes. Pero también es la que menos leyes sancionó: 204 en los últimos 13 años. Y la mayoría de las normas son declarativas y sin impacto.

Según la Gaceta Oficial Departamental de La Paz, de las 204 leyes sancionadas solo cinco fueron aprobadas por la actual Asamblea. Ninguna tiene que ver con la pandemia de coronavirus.

Las últimas normas sancionadas por las actuales asambleístas son la Ley de Fomento a la Producción y Protección Genética de la Cañahua en el Departamento de La Paz, la Ley Departamental del Complejo Productivo de la Castaña en el Municipio de Ixiamas, una ley que aprueba la conexión de un camino, la Ley Departamental de Juventudes de La Paz y otra norma que prioriza la construcción de una carretera.

El politólogo Franz Hernández consideró que las asambleas departamentales deberían tener un trabajo más visible debido a que son los entes regionales que representan y fiscalizan a los gobiernos departamentales. El experto detalló que en estos 13 años de funcionamiento tuvieron “poco” aporte a la autonomía boliviana.

“El trabajo de los asambleístas departamentales no tiene impacto por diversos factores. Uno es lo político. Hay mucha guerra política y eso evita un trabajo más destacado. Otro factor es la falta de recursos económicos para poder trabajar. Vemos asambleas que trabajan en espacios nada cómodos. Además, se nota que no existen políticas del Estado para acompañar la gestión de los asambleístas”, dijo Hernández.

Luis Surco Cañasaca es el presidente de la ALD de La Paz. El asambleísta, de filas del MAS, admitió que el trabajo del Legislativo regional se perjudica por las condiciones en las que operan. El legislador relató que los 45 asambleístas están “encerrados” en un “pequeño” edificio que es alquilado. Las sesiones -dijo- se llevan a cabo en el edificio de la Gobernación de La Paz.

“Tenemos el compromiso de trabajar y aportar por el desarrollo del departamento. No será fácil por las condiciones en las que trabajamos, pero lo haremos”, afirmó Surco Cañasaca.

En Cochabamba el trabajo de los diferentes asambleístas en esa región fue el más aceptado. Se aprobaron 1.029 normativas y todas fueron promulgadas. Esta cifra representa el 39,4% de todas las leyes que aprobaron las nueve asambleas legislativas departamentales en 13 años de funciones.

El asambleísta Sergio de la Zerda, del MAS, aseguró que en los primeros 100 días de trabajo de la ALD cochabambina se priorizó la reactivación económica y la lucha contra la pandemia. El legislador detalló que entre las normativas sancionadas está la autorización para que el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, amplíe el rango de edad para la vacunación contra el Covid-19.

Luego, De la Zerda explicó que otra ley importante es la que declara de prioridad la construcción de la Ciudadela de la Salud con dos proyectos urgentes que se deben ejecutar en primera instancia: la unidad de radioterapia y el Hospital del Niño.

En los primeros 100 días de gestión, la ALD de Cochabamba sancionó 13 leyes. Dentro de ese paquete, seis normas están referidas a salud, cuatro tienen relación con modificaciones presupuestarias, hay una sobre patrimonio cultural, otra es sobre minería y una corresponde al área ambiental.

Otros legislativos

Las otras asambleas regionales tuvieron un trabajo regular. La de Potosí sancionó 155 leyes en 13 años de funciones, la de Oruro 98, la de Chuquisaca 264, la de Tarija 432, la de Beni 104 y la de Pando 106. Cabe destacar que los entes de Pando y Oruro no tienen informes actuales en sus gacetas departamentales.

En Tarija hubo observaciones de parte del gobernador Óscar Montes a 92 leyes que fueron sancionadas en pasadas gestiones. El vicepresidente de la ALD tarijeña, Mauricio Lea Plaza, detalló que se hará un repaso a las 432 leyes que sancionó el legislativo regional, ya que se tiene que verificare cuáles se cumplen, cuántas quedaron obsoletas y cuántas necesitan una actualización.

“Es necesario saber cuáles están en vigencia y cuáles no. Además, es importante detectar aquellas leyes que no han sido ejecutadas o no están siendo aplicadas, por ello se hace una especie de auditoría legislativa que permitirá sanear el marco regulatorio. Por ejemplo, de las 432 (leyes), 190 se refieren a modificaciones presupuestarias, por lo que esas normas habrían cumplido su fin”, dijo Lea Plaza.

Potosí y Chuquisaca también priorizaron la gestión de la pandemia y la reactivación económica a través de leyes departamentales. Por ejemplo, la ALD potosina sancionó la semana pasada la aprobación de un “bono estudiantil”.

La ALD de Beni realiza un trabajo de restructuración y coordinan con la Gobernación beniana.

Fuente: El Deber