Longaric: Hoy el sistema judicial es instrumento de las dictaduras

Karen Longaric, excanciller de Bolivia, señaló que en la actualidad el instrumento de las dictaduras son los sistemas judiciales sumisos al gobierno de turno. Dijo que muestra de ello es el proceso que le iniciaron por la no ejecución total de un presupuesto durante la pandemia en 2020.

“Antes, el instrumento de las dictaduras eran las fuerzas militares y policiales, hoy en día el instrumento de las dictaduras son los sistemas judiciales obsecuentes al gobierno de turno, no cabe duda. Y esto es mucho más peligroso que las armas, porque a las armas puedes eludirlas, pero a una justicia que viene a ser el cancerbero del pueblo es imposible enfrentarlo en la forma que estamos viviendo en Bolivia”, manifestó a radio Fides la excanciller.

Señaló que hay limitaciones a la libertad de expresión en el actual gobierno, ya que una vez que se pronunció sobre el comunicado de la Organización de Estado Americanos (OEA) que ratifica el fraude electoral del 2019, inmediatamente la Fiscalía le notificó con una citación para declarar como sindicada, el próximo martes, en un caso por incumplimiento de deberes.

Según la denuncia, se asignó al Ministerio de Relaciones Exteriores 16 millones de bolivianos, mediante Decreto Supremo 4223 del 20 de abril de 2020, para tareas de cooperación a compatriotas que estaban varados en fronteras de otros países, enfrentando la pandemia, sin embargo, solo se ejecutó casi el 2% del total de los recursos.

Longaric refirió que fue ella la que hizo aprobar ese presupuesto para palear dificultades y ayudar a aquellas personas que realmente estaban en una situación difícil.

“Hicimos conocer a todas nuestras embajadas que existía ese pequeño presupuesto y que se tramitará cualquier emergencia (…) Se ha ejecutado el presupuesto en la medida de los requerimientos”, refirió.

Aclaró que el presupuesto no era para ejecución plena, sino para emergencias extraordinarias, sujeto a ciertas condiciones que debían ser aprobadas por las personas que requerían la ayuda, de lo contrario hubiese sido dilapidación de dinero.

Agregó que las repatriaciones hechas desde Chile no están contabilizadas en el presupuesto, ya que se hizo con asistencia del Gobierno chileno.

Mencionó que a través de su abogada, Audalia Zurita, enviará un memorial a la Fiscalía explicando que en este momento no puede presentarse a declarar en la Fiscalía porque está en Berlín, Alemania, con compromisos académicos y luego retornará a Chile.

Zurita informó que hará conocer esa situación y solicitará a los fiscales puedan recabar la declaración de su defendida vía Zoom, ya que ella está dispuesta a colaborar con la investigación. Refirió que el caso tiene un trasfondo político porque no pueden procesarla por no ejecutar el total de un presupuesto.

“No puede haber incumplimiento por no haber ejecutado la totalidad de los recursos, porque no era la ejecución de la totalidad, sino individualmente considerados los que necesitaban y acreditaban que no tenían dinero, ya sea para atender una necesidad imperiosa o retornar al país”, manifestó.

