Los argumentos del grupo español Bisite debilitan la prueba de la Fiscalía boliviana

“Voy a ser sincero, pensábamos que este informe que debíamos hacer para la Fiscalía era un informe privado, para su uso interno, pero, bueno, parece que se ha hecho público. Nosotros no entramos si esto ha sido un proceso fraudulento o no fraudulento, eso no es nuestra misión», dijo Juan Manuel Corchado, docente de la Universidad de Salamanca.

El fiscal general Juan Lanchipa y el investigador español Juan Manuel Corchado. | Agencias