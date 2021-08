Madre muerta junto a su hija en un incendio llegó hace un mes a Santa Cruz escapando de los golpes de su pareja

Hace un mes Ericka Alejandra Gutiérrez llegó a Santa Cruz con muchos objetivos y sueños para su hija. También buscaba escapar de ese círculo de violencia en el que se había convertido su relación a la que hace dos semanas había decidido darle una oportunidad más.

Los familiares de la pareja revelaron que Ericka tenía una relación de pareja desde hace cinco años; sin embargo, era constantemente maltratada y golpeada por el hombre.

Ese fue uno de los motivos que la animaron a trasladarse desde La Paz a Santa Cruz, ciudad a la que llegó hace un mes junto a su hija de tres años. Hace dos semanas ella había decidido alquilar una habitación en la urbanización El Palmar, por la zona de Los Lotes.

A los pocos días llegó su pareja a quien había decidido darle una segunda oportunidad con la esperanza de que las cosas mejoren; sin embargo, no se había dado cuenta que volvería su calvario.

Los vecinos de Ericka y de quienes la conocían señalan la vieron golpeada, uno de los ojos amoratados e incluso tenía raspones en el cuerpo pues en una oportunidad había sido arrastrada por su pareja.

“Antes ya había llegado la Policía porque le pegaba, pero no hizo nada porque no levantó la denuncia. Ahora el hombre ya no está”, señaló un de las vecinas de Ericka.

El domingo fue la última vez que una amiga pudo conversar con Ericka, y también pudo verificar el rastro de los golpes a los que había sido sometida.

“Lloraba, su ojo estaba morete que se tapaba con maquillaje y estaba rojo por dentro”, señaló Francisca Silvestre, su amiga.

Pese a todo Silvestre señala que Ericka tenía las ganas de salir adelante. Incluso le compró un juguete a su hija, quien se mostraba feliz.

La Policía investiga las causas de la muerte de Ericka. La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis e informó que citará a declarar a quien fue pareja de la víctima.