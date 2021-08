Maggy Talavera: “¿Es viable Bolivia? Hay un permanente desencuentro entre estructuras de poder”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Maggy Talavera habló sobre la consulta hecha a distintas personalidades y la percepción del estado de ánimo de la ciudadanía con relación al futuro de Bolivia, así como sobre la perspectiva de cómo llegará el país al Bicentenario.

Fuente: Publico.bo

Talavera ejerce el periodismo desde hace 36 años, se formó en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, e inició su carrera en el diario y radio El Mundo. Fue corresponsal, redactora, editora, jefe de redacción y directora de varios medios de comunicación. Dirige el Semanario Uno, del cual es cofundadora. Ha incursionado en radio y redes sociales con Periodismo sin Photoshop. Su programa se difunde los sábados por la mañana en Radio Marítima y hace periodismo digital en Maggytalavera.com.

“¿Bolivia es viable?, nos preguntamos. No ya por los hechos ocurridos en los dos últimos años, sino en los últimos meses. Hay un permanente desencuentro entre los bolivianos y entre algunas estructuras de poder. Se reactivó esta pregunta con un libro que comencé a leer de Rolando Morales Anaya, El atraso de Bolivia, que entrecruza economía e historia. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Por qué cada vez que se tiene una oportunidad sucede algo y el retroceso es muy significativo? Esto alimentó una búsqueda de respuestas con miradas muy diversas”, señaló.

Entre estas miradas, Talavera mencionó la de Juan Claudio Lechín, “para quien el problema de Bolivia no es que no avanza sino que no termina de morir”, y la de Manuel Suárez, quien opina que “Bolivia goza de muy buena salud”.

“Hay la polémica del vaso medio lleno o medio vacío. Bolivia a mi entender es un vaso por la mitad estancado”, añadió.

“Nos están matando las esperanzas quienes están en ejercicio del poder, alentando la confrontación. Jhanisse Vaca Daza dice que no se encuentran voces entre las fuerzas democráticas contrarias al autoritarismo, que sean capaces de generar una propuesta alternativa, que no siga la lógica de la confrontación”, remarcó.

Talavera dijo que un problema es que todos los políticos “se ven como candidatos presidenciales; siguen con una mentalidad del siglo XX que no ve la ruptura en el sistema que hubo entre el 2003 y el 2005”.

“¿Dónde se rompe el círculo vicioso? Bolivia todavía está a tiempo, pero a contrarreloj. Hay gente joven de la política que quiere hacer cosas diferentes, pero las estructuras continúan muy anquilosadas. ¿Qué tipo de reflexión hay sobre esto al interior de las fuerzas políticas?”, inquirió.

En las conclusiones, Oscar Ortiz consideró que la respuesta está en nosotros, “si queremos hacer viable a Bolivia y avanzar hacia el progreso y la libertad, con un país que ofrezca un marco de seguridad, estabilidad y certidumbre. Donde todos nos preocupemos por el futuro y haya las discusiones, las propuestas para una agenda común”.