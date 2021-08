Magistrada Gómez pide garantías: «Cualquier atentado contra mi integridad, es responsabilidad del ministro Lima»

Gómez denunció que estos últimos días observó que hay movimientos inusuales en su domicilio.

Fuente: Erbol (video), eju.tv

La consejera de la Magistratura, titular electa, Dolka Vanessa Gómez Espada, en el programa «La Mañana» de la red Erbol, denunció el avasallamiento del Ministerio de Justicia al Consejo de la Magistratura, además del acoso político a la que es sometida por el ministro Iván Lima, quien calificó como «un puesto a dedo» que quiere sacar a una magistrada electa.

Aseveró que el ministro Lima, con sus acciones está haciendo quedar muy mal al gobierno electo de Luis Arce Catacora, ya que mencionada autoridad se mofó de su profesión de psicóloga, poniendo en tela de juicio la idoneidad de mi persona para tener el cargo.

Lamentó que las declaraciones que vierte el ministro Lima contra su persona son «inquisidoras», ya que no puede juzgar a nadie sin un debido proceso y que es vergonzoso que la autoridad diga que cometo hechos de nepotismo, ya que como autoridad electa, está todo enmarcado en la ley. Aseguró que las denuncias en su contra por nepotismo e incompatibilidad, serán resueltas en las instancias correspondientes y no como el ministro Lima lo desee, o como lo quiere forzar a una instancia que no le compete, hacer a una autoridad electa.

La autoridad judicial, aseguró que en su momento y en instancias pertinentes, presentará las grabaciones de conversaciones del ministro Lima y ella, además de otras situaciones.

Gómez denunció que estos últimos días ha observado que hay movimientos inusuales en su domicilio, lo cual, pedirá garantías para su persona y su familia, ya que cualquier atentado contra su integridad y contra su situación jurídica, responsabilizará al ministro Iván Lima.

«Desde que el ministro asumió el caro, lo único que ha hecho es amedrentar a mi persona y violentarla como mujer», dijo la magistrada.

Aseguró que todas las denuncias en su contra, fueron infundadas, ya que hasta el momento no han podido demostrar nada, ya que todo fueron puras presunciones.

«No puede ser que a una mujer del oriente boliviano, tenga de manera permanente la `presiones, la denigren y la violenten para intentar que renuncie», aseveró la magistrada.

Dejó en claro que la única instancia para que sea suspendida, es la Asamblea Legislativa Plurinacional y no como lo está llevando el ministro Lima.