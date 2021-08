Mario Cazón: “No se prevé cambiar el monto del impuesto a las grandes fortunas”

La máxima autoridad de Impuestos destaca el reintegro del IVA y cómo ha permitido una mayor recaudación. Considera que los contribuyentes deben aprovechar las facilidades de pago tributario

Fuente: El Deber

Mario Cazón, presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), pide a la población descartar la posibilidad de que el impuesto a las grandes fortunas baje de rango y se masifique para transformarse en un cobro impositivo al patrimonio. La autoridad rechazó de plano que esa alternativa se esté analizando.

– ¿Cómo se va desarrollando el cobro del impuesto a las grandes fortunas?

Se ha logrado una recaudación de más Bs 240 millones, por el pago de 204 contribuyentes que tenían patrimonios por encima de los Bs 30 millones. El resultado supera las expectativas iniciales de recaudación que eran de Bs 100 millones.

– ¿Se busca aumentar la cantidad de contribuyentes para el pago de este impuesto?

A partir de un trabajo de la inteligencia fiscal ya se están realizando las fiscalizaciones correspondientes para determinar si hay más personas que cuentan con un patrimonio mayor a los Bs 30 millones. En principio se han detectado varios nombres que no habrían cumplido con lo establecido; sin embargo, será una auditoría tributaria la que determinará la situación de estas personas y el valor de su patrimonio.

En este punto, hago notar a las personas que saben que por el valor de su patrimonio deben pagar el impuesto a las grandes fortunas lo hagan para así evitar un cobro coactivo, con multas del 100% y también evitar, una vez constatado, la publicación de sus nombres en los diferentes periódicos del país.

– Existe el temor de que el impuesto a las grandes fortunas baje de rango y afecte al grueso de la población que tenga que pagar un impuesto al patrimonio ¿Hay esa posibilidad?

La norma vigente indica que el cobro debe ser a los que tengan un patrimonio superior a los Bs 30 millones, es algo ya establecido en el Congreso. No hay ninguna iniciativa de cambiar el monto establecido. No debe haber temor.

El ciudadano y ciudadana boliviana no deben estar preocupados por este tema. Nuestro Gobierno justamente es un Gobierno de la clase pobre y esta medida fue generada para apoyar la lucha contra el Covid-19. No hay ni siquiera una intención de hacer un análisis sobre este tema.

– ¿Qué significa la facilidad de pago?

La facilidad de pago es un beneficio que tienen los contribuyentes cuando no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias. Así se acogen a un plan de pago mensual que puede tener un plazo máximo de cinco años. Pero debido a los diferentes problemas de 2019 y 2020 muchas personas no han podido cumplir con este plan de pagos y justamente se ha emitido la Ley 1380 que permite a aquellas personas que no pudieron pagar alguna cuota que tengan la posibilidad de hacerlo, siempre la deuda más antigua, para que siga vigente y se active esta facilidad de pago.

– ¿Cuál es el beneficio de esta facilidad de pago?

El beneficio de este plan de pago -que estará vigente hasta el 31 de agosto de 2020-, es que a las personas solo se les cobrará el capital más el mantenimiento de valor y no paga el interés, ni las multas por el incumplimiento de cancelación impositiva. Entonces, el requisito para seguir manteniendo estos beneficios es pagar una sola cuota de su plan de pago.

– ¿Cuántos contribuyentes han accedido a esta facilidad de pago?

Son alrededor de 20.000 contribuyentes que se van a beneficiar si abonan una sola cuota de su plan de pago. De no hacerlo, nosotros a partir del primero de septiembre les vamos a cobrar lo que indica la norma y eso nos permitirá recaudar unos Bs 1.000 millones, pero si es que cumplen con esta facilidad que se les ofrece, la recaudación solo será de Bs 29,5 millones. Por eso, le conviene al contribuyente activar su facilidad de pago y mantener todos los beneficios.

– ¿Cuántos contribuyentes han activado su plan de pago?

Hasta el momento, de los 20.000 contribuyentes, 1.679 han activado su plan de pago recobrando los beneficios anteriormente mencionados y producto del pago de esas cuotas atrasadas se recaudaron Bs 3,2 millones.

– ¿Cómo está el desempeño de la devolución del 5% del IVA?

El reintegro de un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) está dando muy buenos resultados, por lo que vuelvo a reiterar a los que tienen ingresos menores a los Bs 9.000 que ingresen a Impuestos y se registren para percibir este beneficio que no hace otra cosa que aumentar la demanda de facturas a la hora de comprar. A la fecha, tenemos 50.316 beneficiarios, de los cuales 45.044 han optado por la devolución automática y 5.272 por el reintegro manual.

Ya se han devuelto Bs 10,6 millones y dichos recursos están en sus cuentas de ahorro de estas personas que usan el sistema electrónico para la generación de sus facturas y eso permite un aumento de un 30% en la recaudación del IVA, en comparación con el periodo enero-agosto de 2020.

– El 1 de diciembre se pone en vigencia la facturación en línea ¿Cuál es su objetivo?

Con este sistema se evitará problemas como la clonación de facturas, porque facilitará la validación de estos documentos fiscales en línea; es decir, por internet y en tiempo real. Estarán vigentes las modalidades de facturación electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea y se mantendrá la facturación manual, prevalorada y computarizada.

